宏達電宣布，世界知名博物館法國羅浮宮、英國泰特現代藝術館、法國橘園美術館、德國舊國家美術館及慕夏基金會等世界級文化機構來台，共同參與由故宮主辦、宏達電協辦的「故宮南院奇幻嘉年華：21世紀博物館特展」，故宮並特別策劃「新虛擬x明日實境藝術科技研討會」，宏達電董事長王雪紅受邀發表演說。

為了拓展VR藝術，故宮邀請羅浮宮文化傳媒規劃部總監Dominique de Font-Reaulx、橘園美術館館長Cecile Debray、慕夏基金會董事Marcus Mucha等重量級人物前來故宮講演，一同見證虛擬實境藝術的階段性成果，也探索下一世代博物館的無限可能，今日晚間此次參展的世界級博物館與美術館代表及VR製作團隊，將受邀參與宏達電為此特展所舉辦跨世紀的VR派對。

「故宮南院奇幻嘉年華：21世紀博物館特展」，由故宮挑選故宮自己研發製作的部分數位展示成果，也邀集國際知名博物館參展，將於2019年12月17日至2020年5月26日展出，宏達電Vive Arts參與這次故宮南院展覽的VR藝術作品，包括與英國泰特美術館共同製作的《莫里迪亞尼VR：赭石工作室》、與故宮合作的《清明上河圖》、與法國橘園美術館齊力完成並獲2019哥本哈根國際紀錄片影展的《莫內：傾慕睡蓮》、與德國舊國家美術館攜手的《海邊的修道士》，以及正於法國羅浮宮「達文西500週年特展」展出的《蒙娜麗莎：越界視野》，另亦有與慕夏基金會合力製作並且尚未公開的《斯拉夫史詩系列：原鄉的斯拉夫人》等。

宏達電在2017年成立VIVE Arts，推廣VR與藝術的結合，並積極與全世界各大博物館與美術館合作。

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