財政部北區國稅局表示，為鼓勵民眾購買能源效率較高之電器產品，民眾於今年6月15日到2021年6月14日購買符合能源效率第1級或第2級之新電冰箱、新冷暖氣機及新除濕機非供銷售且無退換貨者，可於統一發票或收據記載交易日之次日起6個月內向任一國稅局提出申請，每台最高可退還貨物稅新台幣2,000元，至於申請方式有兩種。

第一是線上申請，為個人使用自然人憑證或已註冊健保卡、營利事業使用工商憑證、組織及團體使用組織及團體憑證，至財政部稅務入口網首頁／熱門連結（或稅務資訊）／購買節能電器退還減徵貨物稅專區／消費者線上申請。

第二為紙本申請。若為郵寄申請，可至財政部稅務入口網下載申請書填寫，並檢附身分證正反面影本（若為營利事業及機關團體者免附）及載有廠牌、品名及型號之統一發票（雲端發票或電子發票證明聯免附）或收據影本郵寄至任一國稅局辦理。

若為臨櫃申請，應攜帶身分證正反面影本（若為營利事業及機關團體者免附）及載有廠牌、品名及型號之統一發票（雲端發票或電子發票證明聯免附）或收據影本，並攜帶保固書或其他載有機器號碼之證明文件及金融機構存摺，臨櫃填寫申請書。

(工商 )