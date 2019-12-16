新北市新式門牌歷經幾番波折，16日從平溪區開始復工貼掛，首面新式門牌貼掛於平溪里里辦公處，貼上了26公分X17公分的大尺寸新式門牌，不但有天燈圖案展現平溪意象，加大的號碼字體也非常好辨識，。

平溪里長林慶賢說，平溪是著名的觀光景點，容易辨識的門牌對觀光客非常重要，舊門牌用了20幾年，有些已經褪色掉漆，透過這次的重新貼掛，除了更符合觀光客及用路人的需求，也將地方特色天燈放進新式門牌中，連結在地情感並祈願平安、幸福。

民政局長柯慶忠表示，為完善此次貼掛作業，在復工前由瑞芳戶所張義偉主任攜帶新式門牌樣品拜訪轄區立法委員及議員服務處、區長、里鄰長與地方仕紳等；希望透過各級民意代表及里鄰長的協助，讓民眾能更了解新式門牌貼掛作業的流程以及換發新門牌的美意，均獲認同與支持。

民政局表示，此次新式門牌復工，除可解決原有門牌老舊、模糊不清問題之外，也將讓市容煥然一新。平溪區預計貼掛門牌總數為2079面，貼掛期間工作人員都會穿著背心並佩帶識別證供辨識，如有造成市民不便請見諒，並請住戶配合及適時協助工作人員進行新舊門牌拆裝，以利貼掛作業順利完成。

(中時 )