季前瘋狂搶購勇士季票的舊金山球迷，如今必定相當後悔！勇士16日在自家主場，再次打得荒腔走板，最後慘遭國王100比79痛宰，吞下4連敗，目前5勝23敗，續居聯盟與西區墊底，幾乎提前宣告本季不玩了，只想爭取明年選秀狀元籤。

儘管仍有羅素、卓雷蒙格林兩大主力坐鎮，勇士上半場仍很掙扎，上半場結束，就以42比51落後，來到第3節更是徹底崩盤，也讓國王擴大領先差距到20分以上，宣告這場勇士總教練科爾對上國王教頭華頓的師徒對決戲碼提前落幕。

其實勇士總教練科爾也算無計可施，少了「浪花兄弟」柯瑞、克雷湯普生還不打緊，本季就連卓雷蒙格林、羅素兩人表現也很失常，甚至替補中鋒盧尼傷癒復出之後的狀態更慘，目前場均3.1分、3.3籃板，僅靠年輕戰力根本撐不住場面。

尤其最近就連潛力新秀帕斯卡也因臀部撞傷缺陣，勇士更是人手短缺，還不如乾脆繼續擺爛下去，提升明年樂透抽到狀元籤機率，只是過去5年都闖進總冠軍賽的勇士，如今竟然變成各隊「進補」或止敗的最佳對象，令人感到不勝唏噓。

(中時 )