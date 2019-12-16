「中央拆公投、地方救公投！」國民黨副主席郝龍斌及台北市議員羅智強16日，拜訪台中市議會國民黨團，建議提案修訂「台中市公民投票自治條例」，增加「公投綁大選」條款；並爭取台中市議會國民黨團支持研議提案修改「台中市公民自治條例」，給台中市民更完整的公民權。

郝龍斌說，去年九合一選舉後，民進黨政府竟然限制公投與選舉脫鉤，開民主倒車，他推動全國各縣市議會增列地方公投結合選舉投票日，一方面可以表達地方民意複決地方政策法令；另一方面也突顯中央公投與大選脫鉤的錯誤，達到「地方包圍中央」的效應。

羅智強指出，地方議會提出公投自治條例綁大選，並不會與中央法令衝途，一是地方議題公投，中央並無限制；其次將緊急或急迫性公投可以在公投案通過審議後，仍可在半年內舉辦公投。而增列綁大選條款比較容易達到通過投票率門檻，且地方民意表達是世界民主潮流，除已拜訪台北市以外，新北市、桃園市也同意此方向修正。

台中市議員黃馨慧、李中表示，去年大選公投結果，中央不滿意就修改公投為兩年一次且與選舉脫鉤，以後恐怕很難通過公投案，影響百姓表達對政策與法令的複決；如果當選立委後，一定要鬆綁此限制，恢復與選舉日結合，才能提高投票率通過公投。

(中時 )