交通部長林佳龍今日上午出席2030全國觀光政策發展會議後，被媒體問及有關遠航一下子稱要停飛，後又改稱希望能復飛一事，林佳龍表示，遠航一廂情願解釋只是暫停營業，顯然未面對無預警停飛造成的損害應該負起的責任，停飛事實在短期內不會有改變。

交通部長林佳龍表示，民航局已對遠航停飛裁罰，再來是否廢止營業許可證，正在聽取遠航陳述意見，據目前了解，遠航仍一廂情願解釋這只是暫停營業，顯然還未面對無預警停飛所造成的損害，應該負起的責任，一方面希望遠航全力做補救措施，即使要申請復飛，也須經過嚴謹程序；遠航停飛中的事實，在短期內不會改變。

林佳龍說，現在不只是財務問題，而是公司治理出狀況，董事長兼總經理實質上又是財務長，可以心情不好就關機，讓整個公司運轉失控，未來會不會再犯，此事涉及飛安，這非個人或黨派的問題，將以嚴謹態度聽取陳述，若無法說服民航局，遠航停飛事實就會進一步導致廢止營運許可。後續程序，依法辦理。

在春節疏運部分，交通部如何處理？林佳龍說，滯留在外的500位旅客，昨天已完成輸運；至於春節期間的疏運，民航局已協調其他航空公司，確保大家平安返鄉、旅遊。

(中時 )