郵輪旅遊近年來受到國人歡迎，但其易受天候影響的特性，經常導致航程發生變更，造成消費糾紛，行政院消保處日前審議通過「郵輪國外旅遊定型化契約範本暨其應記載及不得記載事項」，可望解決郵輪團無領隊，以及行程突然變更等問題。

消保處表示，本次修法最快在農曆年前上路，4大重點為：郵輪團旅必須派遣領隊、推出郵輪旅遊不便險、載明嬰幼兒參團資格與收費、旅途若有未完成簽證的情形，後果應由旅行業者負責。

除郵輪團旅須派領隊外，旅行業者在販售郵輪活動時，即應告知船上的醫護服務與電信設備的收費方式，並在發生意外時協助處理，且若未公告成團標準，即便只有1人參加也得出團，並依規定派領隊。

航程中可能發生海象不佳等不可抗力因素，消保處認為，國際慣例是必須尊重船長指揮權，因次透過金管會保險局請產險公會設計郵輪旅遊不便險，未來旅行業者應告知消費者可購買保險確保權益。

針對嬰幼兒旅客參團，消保處指出應在合約中記載旅遊費用及其主要包含項目，如餐飲費、住宿費、保險費等，民眾購買服務時，也應保留相關廣告、文宣及行程表等，以便必要時確保自身權益。消保處提醒，業者的廣告、文宣、行程表或說明會的內容，都是為契約中的一部分。

郵輪旅遊若經過多個國家，相關簽證資訊也須清楚告知消費者，並確認簽證是否完成，若因簽證導致消費者無法完成旅程，或有故意丟包的情形，旅行業者除須負賠償責任外，還需負擔旅客與其他團員匯合之費用。

消保處強調，業者應清楚揭露郵輪旅遊的參團、變更、解約、設施設備以及其他相關費用資訊，若旅遊契約與修法後公告的版本不同，觀光局可依法限期改正，如不改正可開罰3萬元以上30萬元以下罰緩，並可按次處罰。

(中時 )