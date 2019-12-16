年關將近！逢企業尾牙籌備時期，蝦皮購物貼心為功高勞苦的福委免去挑選禮品的辛勞，統整近期採購趨勢精選尾牙送禮夯品。即日起攜手Dyson、Samsung與樂扣樂扣三大品牌接力打造「超級品牌日尾牙特別企劃」，Dyson V11 最高降幅殺69折、Samsung三星高規格旗艦機現省破萬、樂扣樂扣人氣10件組千元有找！蝦皮購物讓尾牙摸彩好禮瘋狂加碼！

蝦皮購物搶攻尾牙商機！明星家電現折萬元、三星旗艦手機現省破萬、買保鮮盒抽萬元購物金

距離春節僅剩1個月，各大企業尾牙已進入備戰期，蝦皮購物觀察年前1-2個月企業尾牙採購需求達最高峰，帶動相關買氣增幅1倍。採購商品價位集中於千元以下及萬元兩大區間，「手機平板與周邊、家電影音、居家生活」三大熱銷品類皆為企業採購重點，其中又以Apple iPhone 11系列、Samsung Galaxy A系列、ASUS ZenFone系列、Dyson V10無線吸塵器為熱門之選，而年末親友聚會神器Nintendo Switch、猜歌遊戲必備的AirPods 2019更是能為員工帶來小確幸的最佳贈禮！蝦皮購物精選眾多夯品優惠，讓福委省去出門採購和比價步驟，以高CP值鮮貨為員工爭取更多年終抽獎獎品。

迎接年末尾牙採購旺季，蝦皮購物即日起打造「超級品牌日尾牙特別企劃」，攜手Dyson、Samsung、樂扣樂扣三大品牌接力帶來極品好康：

12/16 Dyson 超級品牌日：Dyson四大類明星商品如吸塵器、清淨機、吹捲整髮器、吹風機，全台最低價5折起僅在蝦皮購物，12／16-12／19期間精選Dyson戴森Dyson戴森V11無線手持吸塵器只要17,999元（原價24,900元），12／19更有四季神器-三合一涼暖空氣清淨機搶購價13,888元、配備全新數位馬達的Cyclone V10紅色吸塵器1.5萬有找！尾牙壓軸大獎首選！

12/22 Samsung超級品牌日：12/22一日限定全館5折起，高規旗艦機系列最高省上萬挑戰通路最低價！下單任一手機或平板隨貨贈配件三件組禮包、下單手機再送限量電影票、滿額再抽Samsung Galaxy Fit 智慧手環、Soundbar N300藍牙聲霸、Samsung Galaxy Tab A等五大豪禮，讓尾牙摸彩無限加碼狂歡！

12/23 樂扣樂扣超級品牌日：人人有獎！12/23-12/26期間熱門商品1元瘋搶，包括價值上百元的元氣穀物樂活杯、耐熱玻璃保鮮盒，統統1元限時搶購！另有家庭必備耐熱玻璃10件組，下殺45折僅售853元、馬卡龍陶瓷保溫杯僅需千元出頭即可購入！下單滿額即有機會獲得夏普空氣清淨機、樂扣樂扣24吋行李箱及萬元購物金等好康！歲末購物、尾牙採購到蝦皮購物聰明買！

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