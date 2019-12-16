民進黨北市第三選區（中山、北松山）立委候選人吳怡農16日在競辦放送自己的競選影片，並號召首投族來投票，但也再度被問到，對於對手藍委蔣萬安無論是否選上立委，若都直攻台北市長選舉的看法？吳怡農笑說「好，我祝福，尊重蔣委員的人生規畫！」

針對是否選2022台北市長，蔣萬安14日已表示，進入選戰最後時刻，自己將全力以赴拚連任；而對於吳怡農民調緊追在後，蔣萬安認為，民調僅供參考，會把握選戰最後時刻，繼續爭取民眾的認同。

吳怡農說，他尊重蔣委員的人生規畫，對他來說，最重要還是打好這場選舉，他會帶著理想與政見到國會，把國家經濟建設做得更好，另外透過選舉和社會對話，台灣社會會有很大的共識，無論在經濟、教育、居住及一切的建設，都應在安全的國家之上。

「沒有國就沒有家，國防無比重要！」吳怡農說，希望台灣社會與北市第三選區選民給他這機會打拚，最重要市希望選民看到他過去幾年的努力，他的立場一致，就是要進國會為大家做事情。

吳怡農還說，社會長期以來認為年輕人對政治冷漠、不願出來投票，而20至28歲的首投族，約占選舉總人數10％左右，他絕對努力爭取每一票，因為接下來的社會是年輕人承擔最久的，希望所有年輕人都參與政治，透過這一票，告訴全世界跟下一代，台灣未來由自己決定。首投族鄭廷剴則說，因為看到香港反送中，所以決定投票。

吳怡農看著競選影片疑似泛淚，他說，這片講出他的心聲，他為何回家，以及他對政治的期待，過去3個多月，他愈跑愈有信心，會再接再厲。

(中時 )