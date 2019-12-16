從少棒就是王牌，平鎮高中投手李晨薰被看好潛力無窮，不過今年因為手肘韌帶撕裂傷，讓他不得不退下投手丘，他坦言傷勢讓他深受打擊。年僅17歲的李晨薰決定赴美進行韌帶重建手術(Tommy John)，他在臉書上表示，會更加積極努力進行復健。

李晨薰從國小就是國家隊常客，各層級都是陣中王牌投手，球速早已飆破150公里，不過今年備戰U18世界盃青棒賽對美國熱身賽時，就出現手肘韌帶撕裂的傷勢，因此沒有機會登板投球。

李晨薰找上曾幫大谷翔平、柳賢振、郭泓志等名將動刀的名醫埃拉特切（Neal ElAttrache）做Tommy John手術。他在臉書上透露自己一度茫然失措，不過仍反省自己不懂自我保護，呼籲選手重視運動防護重要性。

即使對於術後的未來充滿未知，不過李晨薰說自己會勇敢面對，「這樣的試煉我會努力消化成未來向上躍起的能量，再次踏上投手丘投出讓家人感動的比賽。」

(中時 )