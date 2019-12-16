波特王所屬的「聚暘新媒體」公司。（柯宗緯攝）

網紅波特王因為稱呼蔡英文為總統，與大陸廠商產生歧見，聚暘新媒體國際股份有限公司執行長Mars（右）與經理吳深得（左）16日說明事情始末。（林瑞益攝）

網紅波特王日前合體蔡英文總統拍片，不料因片中提及「總統」兩個字，慘遭大陸新媒體合作方干涉內容，波特王霸氣解約。蔡英文總統、國民黨總統候選人韓國瑜雙雙表態力挺。今天波特王神隱度假沉澱心情，所屬公司「聚暘新媒體」早上開記者會說明，坦言波特王心情受到影響，也很不爽，未來不再開新的微博帳號，等同於放棄大陸市場，「他們要翻牆來看我們，也是他們的自由」。

「聚暘新媒體」執行長Mars今天在高雄公司開記者會還原事件，他表示，因為波特王跟總統合作影片，內容提到「總統」兩個字，大陸合作方公司主動看到影片後聯絡，希望他們下架、刪除，波特王的反應是很不爽。

Mars表示，其實第一時間看到很不舒服，對方用命令的口氣，還有是「總統」兩字不能講，「這個在我受了教育的認知裡面是沒有出現過的」，他們的要求是希望下架、刪掉整個影片，所有平台都刪光，「我們沒辦法接受這樣」，與波特王不到1分鐘就決定提出解約。

媒體問及未來雙方合作喊卡，評估大概損失多少？Mars說，「幾百萬吧」，但還是要評估一下，這是每個月都會有的商案。至於點閱人數是否受影響？「這個我們就不去揣測，要因為這部影片而不追蹤我們，我們也沒辦法做什麼，在台灣是自由民主，喜歡我就喜歡我，我覺得倒還好。」

至於解約後最大的影響，Mars透露，經營1年半、累積100多萬粉絲的微博直接「被登出」，當時也透過客服管道尋求協助，但客服一直希望我們提供帳號跟密碼，問了一天問不出結果，未來可能中國民眾會比較少看到的作品，但會積極在馬來西亞及美國拓展市場，希望作品能被更多人看見。

「未來不會再開新的微博帳號！」是否因此放棄大陸市場？Mars也則對媒體說，「你要這樣講應該也算啦，如果他們要翻牆來看我們，也是他們的自由」。

至於小英及韓國瑜雙雙表態力挺波特王事件，Mars低調說，不要把焦點放人要挺誰，民主在台灣是非常容易取得，但在其它國家非常不容易，因為這是很多人用他自己的生命、時間，甚至靈魂換來的，「我們現在享受的民主，我們當然要支持民主，不是像空氣一樣簡單」。

「聚暘新媒體」經理吳深得表示，11月蔡英文總統方面提出邀約，受邀後有內部討論，認為這是對高雄在地青年就業的激勵跟肯定。對於近期衍生的事件，「不會影響到我們在網路影片創作的初衷，希望大家能夠在跟聚焦在我們在國內的網路影片創作、自由的創作思想。」

波特王所屬的「聚暘新媒體」公司，針對這次事件發表聲明。（擷取聚暘新媒體臉書）

波特王所屬的「聚暘新媒體」公司，針對這次事件發表聲明。（擷取聚暘新媒體臉書）

(中時 )