台北市長柯文哲近日對總統府祕書長陳菊任高雄市長時欠債3000億炮火猛攻，柯16日表示，不要說這是選舉語言，當事人出來說明就好，要誠實面對問題，不喜歡民進黨這種當駝鳥戰術，他也強調，看到什麼說什麼，沒有偏向哪一邊。

柯文哲抨擊陳菊在高雄市長任內欠債3000億，陳菊辦公室說柯不要以訛傳訛，民眾不會被騙，綠營甚至反擊指國民黨總統候選人韓國瑜的爛掩蓋柯文哲的惡，有種邪惡叫做超越藍綠，且置身事外，行政院長蘇貞昌也說不要扭曲五星市長。

柯文哲今出席台北生技園區開工動土典禮，他受訪時表示，請陳菊當事人自己出來說清楚講明白，到底高雄的債務是多少，這些債務怎麼累積的，債務高雄市政府要付多少利息？債務在當時的時候，不管是自償性，還債計畫怎麼寫的？最重要一點，這些債務對目前高雄行政、施政有什麼樣影響。

他說，從統計數字看起來，目前台灣所有縣市裡面平均負債最高的就是高雄市，不要說這是選舉語言，強調不是要扭曲，我們就請陳菊很清楚出來說明，當事人出來說明就好了啦。

外界認為柯批陳菊是幫韓國瑜講話、搶政黨票，，柯文哲指出，不要這樣子講，我的態度是這樣子，我也沒有偏向哪一邊，就是看到什麼說什麼，是就是、不是就不是，是非對錯有一定標準。

至於蔡英文總統今早也說陳菊執政有目共睹，在這件事打轉沒有意義。柯文哲則批評，去年在高雄選舉會輸成這樣子，還是要誠實面對問題，他不喜歡民進黨這種當駝鳥戰術，如果這樣子的話，高雄為什麼會輸成這樣子。

柯文哲認為，幹得好本來就沒有第三勢力空間，就是幹不好啊，每個人都有他的缺點，那就誠實面對。

(中時 )