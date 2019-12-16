專業Plus，戰力再升級！繼「新世代戰鬥團」成軍，國民黨前主席、韓國瑜全國競選總部主委朱立倫再度出招，今早召開記者會組建「跨域領航戰隊」，邀10位跨領域人士一字排開出任韓全國競總副總幹事，訴求中間選民、理性中道力量的支持；另公布11位區域的全國競總副總幹事。據悉，朱立倫此舉在建構各領域及區域的競總代表人，在各角落都有韓競總人士參與，要讓整個團隊動起來。

由於今天有媒體報導朱立倫如此賣力，是為布局選後競選黨主席，以及2024總統選舉。朱立倫上午表示，這樣寫的目的就是敗選模式，任何自私自利或敗選模式都不可取，此時都不可以討論；他希望媒體下次可討論民進黨敗選之後，如何安排工作。

朱立倫上午在記者會，主持人一開始稱呼「朱市長」，他立即糾正說「是主委」，顯示對全國競總主委角色的專注與重視。他也說明新增 21 位副總幹事，其中10位跨領域專家，以政策及議題火力支援，11 位各區域代表則從地方奧援，讓競選總部完成選戰政策、地方綿密的佈建。日後無論他或韓國瑜、張善政、後援會總會長連戰、顧問團總團長林豐正或總幹事、副總幹事，都會分進合擊，代表團隊及韓國瑜參與所有競選活動。

在記者會後，朱也安排10位到場的跨域副總幹事到擔任全國競總總幹事的黨副主席兼秘書長曾永權會面，討論選情。

上午到場「跨域領航戰隊」的10位競總副總幹事，包括新住民不分區立委林麗蟬、體育界超馬好手林義傑、原住民退休校長高元杰、農漁界的全國漁會總幹事林啟滄、僑界不分區立委童惠珍、新創界不分區立委許毓仁、客家界代表邱一峰、醫療公衛界不分區立委陳宜民、國際事務代表黃裕鈞、社福界不分區立委王育敏，在上午記者會各揭示關注各族群的政策願景，其中5位不分區立委則借重其政策法案與攻防的實戰經驗。

此外，朱在記者會另宣布全國競總副總幹事由11 位各縣市重要人士擔任，包括前國民黨副秘書長江政彥、台北市蔣乃辛、新北市吳育昇、新北市朱俊曉、新竹市呂學樟、台中市蔡錦隆、嘉義縣吳育仁、臺南市郭榮豐、高雄市施明豪、花蓮縣魏嘉賢、屏東縣蘇清泉，新增共21位全國競選總部副總幹事。

據悉，朱立倫本月8日正式接任主委之後，開始跑全台，接連前往新竹、苗栗、台中、彰化、雲林、宜蘭，與藍營縣市首長見面，研商選情，同時整合藍營執政首長與地方重要人士，對區域立委的支持。

目前朱立倫已完成競辦對接中央黨部、黨內大老整合、青年議員戰鬥火力，今天成立議題導向的領航團，將爭取韓在中間選民、知識藍選民的信心；未來朱立倫將複式拉抬，掃台北、新北、桃園、台南等地競選總部，加油打氣。

(中時 )