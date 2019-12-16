不同於 LINE 會在特別的節慶推出聊天室特效(例如萬聖節、日本花火節、母親節等)，在美國地區相當盛行的 Facebook Messenger 也宣布與迪士尼(Disney)合作，推出專屬於《STAR WARS：天行者的崛起》(Star Wars: The Rise of Skywalker)的平台限定特效，使用者們、星戰影迷們可以透過獨特的 AR 相機效果、星際大戰主題、還有表情符號，體驗時時刻刻都與《星際大戰》同在的感受。

Facebook 透過官網宣布，隨著《星際大戰》系列第九部電影《STAR WARS：天行者的崛起》將在北美於 12 月 20 日上映(台灣上映時間是 12 月 18 日週三晚場起)，他們與迪士尼合作的星戰獨家功能也將隨之推出。使用者們現在可以在 Messenger 當中體驗與星際大戰相關的三大功能：(1)主題(theme)、(2)表情符號，以及(3)AR特效。

使用者點開 Messenger 聊天室後，點開頂端的使用者名稱，再選擇「主題」，就可以套用全新的《STAR WARS：天行者的崛起》主題，將聊天室畫面轉為星空的畫面，體驗遨遊星際的感受。啟用星戰主題背景後，在聊天室中針對單一訊息進行回應時，就會自動轉為星戰人物的圖案。最後，使用者們則是可以利用 Messenger 相機的 AR 功能，感受三種星戰相關特效，分別是光速移動、加入光明面/黑暗面，以及彷彿波‧戴姆倫(Poe Dameron)駕駛X翼戰機的感受，這些特效可用於拍照、錄影，或者是 Messenger 視訊通話之中。

星戰迷們準備感受原力與你同在的體驗了嗎？快開啟 Facebook Messeger 跟朋友聊天體驗一下吧！

(中時電子報)