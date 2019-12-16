國民黨中央黨部。（本報系資料照）

國民黨總統參選人韓國瑜民調低迷，立委選情也令外界不看好。前民進黨立委沈富雄認為，韓國瑜輸定了，但萬萬不可大輸，大輸將拖垮立委的選情。他認為，不少能言善戰之士都可能落敗，下屆黨團的總體戰力恐遠不如本屆，「這才是國民黨最大的致命傷」。

沈富雄在臉書指出，韓國瑜輸定了，雖說輸25萬票或250萬票理論上沒差，但沈認為，實務上卻萬萬不可大輸，大輸就拖垮立委的選情。他說大家關注焦點都在不分區立委的席次，選好12席，選不好10席，好壞只差兩席，且這兩席是張育美和李德維，對下屆黨團的整體戰鬥力沒有影響。

沈說重點在區域立委，只要國民黨的氣勢再掉2～3%，目前處於PK盤的相對秀異份子就要全盤盡墨了。他提及，國民黨黨中央曾把立委選情分為下列五級：第一級：絶對優勢，18席。第二級：穏定領先，14席。第三級：五五PK，18席。第四級：落後，22席。第五級：絶對落後，23席。

他認為非常誇張，因為總和是95席，且第一級+第二級+5席原住民+10席不分區+2席友黨 =49席，這也太樂觀了。因此，沈富雄修正為第一級：領先，18席。第二級：五五波，14席。第三級：落後，41席。

然而，沈富雄也認為，這不僅是國民黨團現有35席的保衛戰，更重要的是，被列在第二、三級的「穏定領先」及「五五PK」中的，不乏能言善戰之士，他們都可能落敗，因此，下屆黨團的總體戰力將遠不如本屆，「這才是國民黨最大的致命傷」，未來四年在野黨最大的秀場將乏善可陳，落入一蹶不振的下降螺旋。

他感嘆表示，國民黨慘，國民黨不知？否則主席吳敦義為什麼還念念不忘想當立法院長？否則，蔣萬安、李彥秀的看板，為什麼還自詡認真、用心，毫無戰鬥力，像群沒人帶頭的失角綿羊，等待1月11日進屠宰場？

(中時電子報)