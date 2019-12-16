統蔡英文找來網紅波特王（Potter King）合作拍影片，沒想到卻因影片中提到「總統」兩個字，讓波特王慘遭中國新媒體合作方解約。不過波特王霸氣的處理方式，也讓網友直呼有guts！目前觀看次數已經超過300萬次。

波特王貼出與中國合作方的訊息截圖，對方以影片中提到「總統」兩字為由，要求下架影片，讓他和同事直呼「完全沒辦法接受，真的太扯了」，就連一百多萬人的微博帳號也被拿走，雖然損失不少，「但我們真的跪不下去」。

今（16）日上午波特王所屬公司也出面說明，表示第一時間看到對方傳來的訊息時「很不爽」，原想搶救微博帳號，但因密碼被改所以作罷。

而對於波特王及其所屬公司的霸氣反擊，網友也相當大讚「有guts！」「之前波特怎麼撩我都無感，今天的態度帥到我被你圈粉」，香港網友也留言力挺「波特Mars好樣的！」

此外，大家更以行動支持，目前撩總統的影片，在facebook已經累計319萬次觀看，YouTube上也有48萬次，共計367萬點閱。

(中時電子報)