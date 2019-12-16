波特王遭下架 柯文哲：不會讓台灣更靠近大陸 12:172019/12/16 中時 張立勳 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 台北市長柯文哲16日出席台北生技園區開工動土。（張立勳攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 網紅波特王撩總統影片遭大陸業主要求下架，台北市長柯文哲16日表示，大陸自己要反省，每一個地方都封殺，不會讓台灣更靠近大陸。 蔡英文總統找來網紅波特王（Potter King）合作拍影片，沒想到卻因影片中提到「總統」兩個字，讓波特王慘遭大陸新媒體合作方解約。 柯文哲對此回應，大陸就是對台灣是無所不用其極的打壓，台灣跟大陸是同文同種，可是為什麼台灣一直往美國靠過去，大陸自己要反省，每一個地方都封殺，不會讓台灣更靠近大陸。 (中時 ) #波特王 #網紅 #蔡英文 #柯文哲 #youtube #影片 #下架 #柯p #台灣 #解約 #打壓 也許您會感興趣 推薦閱讀 表態2024挨轟只顧自己 柯：2020還沒選、正常一點 12:222019/12/12 政治 蔡自認民調領先 批韓信口開河 12:352019/12/12 政治 韓國瑜反守為攻 蔡英文露疲態 04:092019/12/13 論壇廣場 被指2024沒機會 柯P：阿扁少算一樣 12:052019/12/13 政治 人因夢想而偉大 柯文哲參選2024 16:172019/12/13 政治 張善政嗆蔡 抗中保英救自己 04:092019/12/15 政治要聞 波特王大膽狂撩 蔡英文竟慌了拍桌 13:232019/12/15 政治 蔡還在講話台下已走一半！從民進黨造勢看出致命傷 09:212019/12/16 政治 波特王拍影片介紹高雄 也曾被罵挺韓 10:032019/12/16 政治 波特王爭議延燒 網友大嘆：文創被搞死了！ 10:392019/12/16 政治 政治熱門新聞 最新民調出爐 網看完驚喊：這是誤植嗎？ - 政治 蔡還在講話台下已走一半！從民進黨造勢看出致命傷 - 政治 台北最新民調出爐 藍立委陷空前危機 - 政治 韓三重深綠區造勢場空拍曝光 港媒：蔡看到會害怕 - 政治 韓流未減！跟著韓造勢跑透透...攤商揭穿真民調 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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