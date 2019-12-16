網紅波特王撩總統影片遭大陸業主要求下架，台北市長柯文哲16日表示，大陸自己要反省，每一個地方都封殺，不會讓台灣更靠近大陸。

蔡英文總統找來網紅波特王（Potter King）合作拍影片，沒想到卻因影片中提到「總統」兩個字，讓波特王慘遭大陸新媒體合作方解約。

柯文哲對此回應，大陸就是對台灣是無所不用其極的打壓，台灣跟大陸是同文同種，可是為什麼台灣一直往美國靠過去，大陸自己要反省，每一個地方都封殺，不會讓台灣更靠近大陸。

(中時 )