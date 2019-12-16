瘋聖誕、迎跨年！Yahoo奇摩旗下三大電商平台集結時下熱門、多元化的商品，從跑趴時尚行頭、兒童玩具、居家布置、角色扮演服裝到搞怪交換禮物，都可一站購足；而消費者也已進入準備聖誕禮、跨年行頭的採購高峰期！Yahoo奇摩拍賣觀察，「聖誕交換禮物」關鍵字熱搜周成長超過8倍、「搞怪交換禮物」成長超過4倍，平台搜羅最夯搞怪與創意聖誕禮物推出「十大搞怪禮物推薦」和「交換禮物推薦榜」，更提供雙北「都會送」當日到貨的貼心服務，不限配送距離，運費均一價120元！聖誕跨年跑趴旺季帶動Yahoo奇摩購物中心彩妝商品銷量較平日成長2倍，平台公開消費者最愛的美妝聖誕限定倒數月曆Top 3，更集結派對狂歡必備時尚流行品及美食祭出「聖誕必勝攻略5折起」、「聖誕開趴吃貨59折起」；Yahoo奇摩超級商城則嚴選商品於12／17-12／30推出「進擊的聖誕禮物12元起」，眾多商店消費滿額送聖誕禮，並推出「聖誕跨年趴99元起佈置好物專區」。三平台精選聖誕與跨年好康商品，讓消費者派對佈置輕鬆搞定，開心過聖誕、迎跨年！

美妝聖誕限量倒數月曆Top 1由Jo Malone奪冠！時尚吹輕奢風，精品小包成跑趴必備

為讓消費者聖誕、跨年跑趴完美展現氣場，Yahoo奇摩購物中心祭出「聖誕必勝攻略5折起」，Yahoo奇摩購物事業群品類經理陳佩妤表示：「伴隨消費者聖誕、跨年Party需求，帶動彩妝類商品銷量較平日成長2倍，各家彩妝、香氛品牌也紛紛推出聖誕限定組合搶客，平台盤點最受歡迎的聖誕倒數月曆Top 3，由Jo Malone聖誕限量倒數日曆深受消費者喜愛拿下冠軍，其次是由芬蘭藝術插畫家Janine Rewell所設計的KIEHLS契爾氏2019手繪聖誕倒數月曆，第三名則是以世界各地幸運符號為主題的DIPTYQUE 2019聖誕倒數月曆，較特別的是，今年也有特別針對新生兒與兒童推出，如台灣首發的貝恩 x Rody新生兒聖誕倒數月曆禮盒、嘟嘟車限量版的Vtech聖誕倒數月曆禮盒組都成為爸媽的心頭好，聖誕限定成為許多消費者自用收藏或送禮的選擇。」而跑趴必備的精品小包在近年時尚界吹起輕奢潮流下，也創造銷售佳績，如網紅熱搜款的MARC JACOBS相機包，因價格親民，消費者可較無負擔地入手輕奢精品，成為跑趴必備行頭！

冰雪奇緣橫掃2019聖誕！Elsa公主洋裝熱銷成長3成，成女孩們聖誕裝扮熱門選擇

Yahoo超級商城觀察，今年聖誕節由於適逢知名動畫電影《冰雪奇緣2》上映，「冰雪奇緣」相關商品業績月成長8成，也帶動聖誕節周邊玩具與角色服裝熱銷，其中以電影主角玩偶的姐妹公主娃娃最受歡迎，其次是可自由編髮的公主裝扮頭髮遊戲組和會唱出主題曲與說出電影短語的唱歌艾莎與安娜娃娃，而Elsa公主洋裝銷量也月成長3成，躍升成為女孩熱愛的聖誕裝扮之一。

迎接聖誕，Yahoo奇摩超級商城與台灣插畫家「馬卡龍腳趾」合作，嚴選KUSO好玩、上班小確幸、閨蜜好朋友、媽媽圈最愛等不同主題商品，於12／17-12／30推出「進擊的聖誕禮物12元起」，眾多商店消費滿額送手機配件、骨傳導耳機、保溫瓶等聖誕禮！此外，針對派對佈置需求，也推出「聖誕跨年趴99元起專區」，讓消費者不費力打造派對裝飾、吸睛裝扮！

Yahoo奇摩拍賣海鮮系周邊商品爆紅，牡蠣抱枕、搞怪魚拖鞋，禮物越怪越狂！

迎接聖誕、跨年交換禮物旺季，Yahoo奇摩拍賣近兩週「搞怪交換禮物」成長超過4倍，平台搜羅最夯搞怪與創意聖誕禮物推出「十大搞怪禮物推薦」和「交換禮物推薦榜」，更貼心針對千元以內預算推薦熱門商品，如時下火紅的聖誕樹雙層玻璃杯、川普造型馬通刷、手路菜蔥爆肉片襪、超狂上路的電鍋安全帽、不怕單身沒人權的女友大腿抱枕等都是熱門選擇，「海鮮系」周邊商品更爆紅成為熱門話題，像是牡蠣抱枕、烤魚及烤魷魚仿真抱枕、仿真搞怪魚拖鞋等，禮物力求越怪越好，就是要出其不意給對方驚喜！此外，沒空買禮物的消費者也可安心交給Yahoo奇摩拍賣都會送，當日下單，雙北到貨，配送距離不受限、運費均一價120元，聖誕交換禮物當日到手，參加派對不怕兩手空空！

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