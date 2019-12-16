嘉義縣山區立委候選人王金山穿防彈背心自保。（廖素慧攝）

嘉義縣山區立委候選人王金山公布舒壓專線，為檢察官加油。（廖素慧攝）

嘉義縣山區立委候選人王金山16日到嘉義地檢署貼封條，「查封」地檢署，酸檢方偵辦陳明文300萬案進度慢，疾呼檢察官力排政治壓力，希望本月31日能結案，檢方表示，任何人不得干擾檢方辦案，有心人若有脫序行為，依法偵辦。

王金山說，陳明文在高鐵遺失300萬案，檢方偵辦至今近百日，毫無下文，地檢署這樣的偵辦效率及方式，不如查封起來，因此特來嘉義地檢署「查封」，希望檢察官能在本月31日辦清楚此案，否則明年元旦假期結束後，不排除告發檢察官瀆職。

王金山說，服務處設有「舒壓專線」，為承辦檢察官加油，檢察官要力排政治壓力，選舉剩下沒幾天，希望在選舉前查個水落石出。

王金山說，9月間陳明文300萬案發生後，他接到不明電話嗆聲「出門要小心一點」，11月18日登記參選後，依法向警方申請防彈背心穿著以防意外，也呼籲選民要理性，用選票表態。

嘉義地檢署表示，王姓立法委員候選人所指涉案件，承辦檢察官積極偵辦中，若有相關事證請循合法管道提出，任何人不得以散佈不實訊息方式干擾或影響偵辦案件，請有心人士勿因個人目的或其他考量，影響本署或其他民眾權益，若有違法脫序行為，依法偵辦。

(中時 )