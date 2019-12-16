剎車故障 水泥車連撞1汽車6機車1死5傷 12:162019/12/16 中時 程炳璋 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 水泥車連撞路口停等紅燈的機車，造成1死5傷。（台南市消防局提供／程炳璋台南傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 消防人員將水泥車底盤架高，救出卡在車底的機車騎士。（台南市消防局提供／程炳璋台南傳真） 高速公路台南市大灣交流道下，16日清晨7時許一輛預拌水泥車疑似因剎車故障，保齡球式的連撞正在路口停等紅燈的1輛汽車6輛機車，造成1死5傷，水泥車上的許姓駕駛驚魂未定表示，感覺手、腳剎車皆失靈，就覺得大事不妙。 (中時 ) #水泥車 #剎車 #機車 #汽車 #故障 #駕駛 #連撞 #紅燈 #高速公路 #交流道 #大彎 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸電動車市場 內外資布局搶攻 04:092019/12/12 焦點新聞 Gogoro聯盟 躍居台灣機車龍頭 04:102019/12/12 產業．科技 警神救援無電車主 圍觀民眾歡呼：太厲害 10:322019/12/12 社會 明年元旦起機車汰舊換新 最高可享5000元補助 13:012019/12/12 生活 日本將補助高齡駕駛購買自動駕駛車 15:152019/12/12 國際 小譚道聽圖說》會有我們的 16:302019/12/14 時事 情侶秀「機車便當」絕技 網全看傻 11:332019/12/14 日常 交流道拿瓦斯槍比畫 莽男罰9000元 10:272019/12/15 社會 CITROEN／最美休旅車 GRAND C4 SPACETOURER 04:102019/12/16 時尚消費 台南大車禍 水泥車直撞停紅燈機車釀1死3傷 09:592019/12/16 社會 社會熱門新聞 驚悚影像曝光！警坐巡邏車內 遭「行刑式」連開10槍爆頭 慘死警局外 - 社會 老婆親妹短褲餵奶 色姊夫精蟲衝腦撲上去 - 社會 美女主播淫片真相曝光 老司機崩潰了 - 社會 女優紅領巾遮胸器下場慘烈 吞下434萬元罰單 - 社會 姊縱橫股市 弟學「沖洗式」炒4檔上櫃股 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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