消防人員將水泥車底盤架高，救出卡在車底的機車騎士。（台南市消防局提供／程炳璋台南傳真）

高速公路台南市大灣交流道下，16日清晨7時許一輛預拌水泥車疑似因剎車故障，保齡球式的連撞正在路口停等紅燈的1輛汽車6輛機車，造成1死5傷，水泥車上的許姓駕駛驚魂未定表示，感覺手、腳剎車皆失靈，就覺得大事不妙。

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