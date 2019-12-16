蘇陣營割布條張嘉郡提告

雲林縣第一選區立委候選人張嘉郡上午按鈴控告對手蘇治芬破壞她的競選布條，嚴重破壞民主。（許素惠攝）

雲林縣第一選區立委候選人張嘉郡上午按鈴控告對手蘇治芬破壞她的競選布條，抨擊蘇打著民主進步的大旗，卻從事破壞民主、妨礙言論的行為，不僅涉及毀損及意圖使人不當選，也呼籲蘇公平競選，不要當民主騙子。

蘇治芬競選總部發言人邱世文說，蘇治芬本人不可能去毀損，且布條沒有署名，明顯是黑函。

張嘉郡由律師羅裕欽陪同到雲林地檢署按鈴，張嘉郡表示，警方提供的監視畫面拍的很明顯，12月8日下午1點40分在雲153線水林往蔦松路段，蘇治芬和助理從座車走下，光天化日之下破壞「張嘉郡建設100分，蘇治芬簽到100分」、「好加在麗善縣長點出農委會不當決標進口…」兩布條。

張嘉郡指出，蘇在麥寮事件反民主，是個民主騙子，如果不提告制止，未來還會有更多她的旗幟與布條被割掉。

羅裕欽說，蘇治芬的行為除了觸犯毀損罪，也涉及《選罷法》意圖使人不當選。

(中時 )