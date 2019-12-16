北京降雪了。（照片取自中新網）

昨夜（15日）到今晨的這場降雪給周一早上的北京造成了不小的影響。截至今早8點20分，北京交通指數已升至8.1，達到嚴重擁堵級別。此外北京交警提醒，受降雪天氣影響，目前能見度較差。今天，首都機場計畫起降航班1328架次，運送旅客近21.34萬人次。首都機場給出的動態資料顯示，截至7時，已執行149架次，取消42架次。

今早8時，北京市氣象臺發布大霧黃色預警信號：預計16日8時至23時，北京市大部分地區有霧，能見度小於1千米，部分地區小於500米，請注意防範。目前，北京市還同時處於暴雪藍色預警和道路結冰黃色預警信號中。

路況資訊顯示，北京的各條進出城聯絡線及環路均出現了不同程度的擁堵狀況，其中，北二環西直門橋、東四環四惠橋、機場高速出城方向二三環之間等多地也出現了交通事故。受東部多條高速封閉影響，目前通燕高速進京北關橋-丁各莊堵車嚴重。

(旺報 )