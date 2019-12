你知道誰是世界第一的藝術家?連世界知名畫家畢卡索,都要花一生時間研究?答案是:兒童!超過上百位得獎的大小畫家與家長們,日前齊聚一堂,在第44屆「國泰全國兒童繪畫比賽」頒獎典禮上,分享畫作,也享受獲獎的喜悅,其中不乏「傳承二代」的小畫家和家長,大家開心相約明年還要一起來!

中華民國兒童美術教育協會秘書長侯增輝指出,世界一流畫家畢卡索在傳記裡提到,他用四年的時間,研究達文西、米開朗基羅、拉斐爾的作品,不過,他卻花了一生的時間,向「兒童」學畫畫。侯增輝說,孩子們的畫筆,沒有多餘的修飾,只有最率真自然的線條和顏色,就連畢卡索也要學習研究,他鼓勵父母多支持孩子接觸藝術,發揮創作力。

國泰金控公關部協理廖昶超表示,長期接觸美術,培養審美觀,能讓人生、家庭變得更多元美麗。他也鼓勵大小畫家共同交流,小朋友可以找到自己的風格,大朋友也能莫忘初衷,繼續畫下去。

今年兒童繪畫主題為「如果我可以…,世界更美好」,國泰金控希望秉持「What if we could 」的信念,將「『如果』就是把『沒有』變『有』,把『有』變『更好』」的精神傳達給大小朋友,讓孩子在作畫的過程中也能體認到,就算只是小小的一個舉動,只要願意付出和行動,都能讓世界變得更美好。

全國規模最大、歷史最悠久的國泰全國兒童繪畫比賽,邁入第44個年頭,今年有不少小朋友跟當年的老爸一樣,同樣是國泰全國兒童繪畫比賽的得獎主,而且父子同樣名列前茅。

就讀小四的郭彥成,發揮「小小發明家精神」,將自己想像的「水果採收機」畫進作品當中,希望有一天可以靠自己的雙手發明出世界上第一台水果採收機,這樣就能幫助辛苦的農夫採收。

郭彥成興奮地指著自己的作品說:「爸爸以前也有參加過國泰全國兒童繪畫比賽,而且和我一樣都有得過獎喔!」

就讀小的凃相寧第一次參加就得金獎,全家人一早就興奮地從桃園出發來到台北領獎。凃相寧閃著水汪汪的大眼說,「我最喜歡畫的動物是貓咪,因為外婆家外面常常有很多可愛的貓咪,我都會和牠們一起玩,希望大家可以愛護動物,讓世界變得更美好。」

凃爸爸笑說,帶著女兒來領獎,也讓自己想起當年參加國泰繪畫比賽的兒時回憶,他感謝國泰這麼多年以來願意付出時間和心力,努力持續舉辦繪畫比賽,提供孩子發揮的舞台。

今年「如果我可以,…世界更美好」這樣開放性的主題,讓孩子們的畫作,比往年還要多元、豐富,只見牆上一幅幅得獎作品,從重視環境議題的淨灘、保護森林、海洋保育、珍惜水資源,到呈現人間之愛例如協助弱勢、志工服務、做公益等,讓眾人看見孩子無限的想像力及創造力。

相較其他同齡小朋友的作品內容主要圍繞在自身周遭環境,就讀新北市大觀國小六年級的林宇辰,畫作飄揚世界國旗,獨樹一幟,頗具國際觀。

林宇辰說,她常和家人一起看國際新聞,發現世界上有許多國家的人都為缺水問題所苦,她希望透過畫作,讓大家了解珍惜水資源的重要。

(旺報 )