交通部觀光局16日舉辦「Tourism 2030全國觀光政策發展會議」，部長林佳龍（如圖）致詞時表示，近年觀光發展快速，日韓旅客逐年提升、東南亞旅客也有大幅地成長，今年雖受中國大陸政治因素干擾，但各部會分進合擊。除提供俄羅斯、菲律賓等國家簽證簡化服務，觀光局亦積極強化觀光遊憩區整建，根據移民署最新統計，其中單是10月份，港澳旅客增6％，而日韓、歐美與東南亞更大增16％，創歷年成長最大月份紀錄，上周五更迎來第1111萬來台旅客人次，再創歷史新高。（張鎧乙攝）

交通部觀光局16日舉辦Tourism 2030全國觀光政策發展會議，蔡英文總統（如圖）致詞時表示，這次會議為台灣觀光打造下一個10年藍圖，儘管日本、韓國和新南向都有成長，觀光好還要更好，將啟動長期規劃，放眼2030年，完成深耕主力市場， 開拓潛力市場，擴大跨域市場的3大目標。（張鎧乙攝）

總統蔡英文今（16）日表示，國際旅客來台人次創新高，不是灌水吹牛，而邁向2030年，目前觀光產業政策白皮書已有初步方向，政府將要打造台灣將成為亞洲旅遊的重要目的地，不僅要創造兆元產值，還要用觀光帶動地方繁榮，讓台灣走向國際。

交通部觀光局於今（16）日舉辦「Tourism 2030全國觀光政策發展會議」，總統蔡英文、行政院政務委員張景森、台灣觀光協會會長葉菊蘭、交通部部長林佳龍均出席，更有全國觀光產官學界300多位菁英共襄盛舉。

蔡英文認為，在日韓、東南亞等國的挹注下，國際旅客創新高，這不是灌水吹牛，像是今年「全球穆斯林旅遊指數」，台灣在「非伊斯蘭教合作組織」中最佳旅遊目的地中首度躋身第3名，備受國際肯定，另外文化總會舉辦「來去總統府住一晚」活動，邀請全球有影響力的名人網紅來台，可替台灣創造更大國際曝光。

蔡英文強調，面對下一個十年的觀光政策，歷經多次會議溝通，觀光產業政策白皮書已有初步方向，台灣將成為亞洲旅遊的重要目的地，創造兆元產值，而且還能用觀光帶動地方繁榮，如同上周所出的「大南方計畫」，甚至進而讓世界看見台灣、台灣走向世界，做好國民外交。

林佳龍表示，今年受到大陸政治因素干擾，陸客減少，各部會動起來，把拼觀光當作自己的事，全民共同參與「秋冬遊」，政府也簡化俄羅斯、菲律賓來台簽證，觀光局也強化整建觀光遊憩區，對旅宿業提供投資獎勵及融資，並針對國際旅遊市場作精準行銷。

結果顯示，移民署統計今年前十月，來台旅客973萬人次，較去年同期增加80.6萬人次，成長將近一成，光是在10月，港澳旅客增加6％、日、韓、歐美、東南亞等地更是大增16％，創下歷年單月成長最大紀錄，上週更迎來年度第1,111萬人次的國際客。

為了達到觀光立國的願景，林佳龍說明，未來將落實「觀光主流化」，也就是政府單位都應該以「拼觀光」作為目標，甚至建立KPI，由觀光局扮演帶頭角色，觀光政策要當作檢視各部會貢獻的重要指標。同時要成立觀光署，增加拚觀光的組織能量，包含編制、預算等，並訂定在2030年時，來台旅客突破2,000萬人次、國旅2.4億人次之目標，讓觀光成為帶領國家整體經濟發展的火車頭。

(中時 )