人氣中小型股強攻，台股指數力守11950點！中美針對貿易戰達成第一階段協議，雖然市場普遍認為此協議只是治標不治本，但在全球資金狂潮下，台股指數無畏上週領軍台股攻高的股王-大立光(3008)及台積電(2330)今天休兵拉回，指數小幅開低，反而在指數開低後，資金轉向中小型股，股價整理一段時間的散熱族群在超眾(6230)率先攻上漲停板，以及17日將舉行法說會的雙鴻(3324)股價攻高帶動下，泰碩(3338)、力致(3483)及奇鋐(3017)連袂走高，仲琦(2419)及昂寶-KY(4947)盤中亮燈漲停，博智(8155)、宏達電(2498)、鈺太(6679)、南亞科(2408)、友達(2409)等轉強，搭配台塑化(6505)領軍油電氣類股轉強。

台股指數開低走高，盤中站上11950點，截至11點35分為止，加權股價指數為11958.74點，上漲31.01點，成交量877.24億元；OTC指數為147.03點，上漲0.78點，成交量254.01億元。

今日上市各類股以油電氣類股表現最佳，上漲1.56%，其次是光電類股及電子零組件類股，分別上漲1.48%及1.2%，表現較差者為通信網路類股、半導體類股及金融類股，通信網路類股下跌0.21%、半導體類股下跌0.18%、金融類股下跌0.04%；上櫃部分，表現最佳為光電類股，上漲1.1%，表現最差為航運類股，下跌0.28%。

就技術面來看，上週台股在台積電狂飆領軍下，上週加權股價指數收盤為11927.73點，再創逾29年半新高，累計一週上漲318.09點，漲幅為2.74%，週K線收紅，為連續兩週收紅K，成交值6858.56億元，較前一週增加；上櫃指數收盤為146.25點，累計一週下跌0.17點，跌幅為0.12%，週K線收黑，成交值2126.37億元，較前一週增加；今天台股在散熱等中小型股轉強帶動下，指數開低走高，力守11950點；近期台股指數在外資進駐權值股下屢創新高，由於目前台股均線呈現多頭排列，且日技術指標上揚，下檔支撐上移至11680點整理平台上緣，有利多方延續攻高態勢，只是在短線急漲創高後，高檔出現震盪機會亦升高，所幸台股中長期均線走升，週及月指標續強，中期格局持續偏多。

分析師表示，美中雙方貿易代表已針對第一階段協議達成共識，川普也批准此項協議並推遲原訂12月15日的加徵關稅，使市場做多情緒持續升溫，資金積極回流股市，近日台股在半導體產業前景強勁帶動下，指數屢創29年以來新高，不過，儘管台股意外衝上11900點，股市熱度陡然升高，但主要還是靠台積電帶動急行軍300點，在指數大漲同時卻見到中小型股下跌，顯然主力趁熱獲利出場，這與過去拉金融、出電子的情節相似，事實上已見到高檔連續出現上影線，就算是台積電也不能倖免，再者，因此追高風險已加大，投資人追高宜謹慎，待拉回再逢機切入為宜。

考量美中貿易達成第一階段協議，且英國大選結束，脫歐紛擾落幕，困擾全球金融市場的兩大不確定因素消除，加上國際熱錢持續湧入，外資強勢作多，台股目前各期均線呈多頭排列，又有12月至隔年1季易漲難跌特性，搭配年底集團作帳行情，選股以前景佳之類股，如：5G概念股、PCB、光學股、網通及IC設計等族群為主。

大立光因新客戶貢獻提升及明年下半年美系客戶鏡頭規格價量可望再度提升，2020年獲利可望優於預期，加上長線而言多鏡頭趨勢延續，有助於大立光營運後市；京元電(2449)主要客戶在5G、AI推動上均扮演要角，且中國半導體產業積極推動去美化，京元電將受惠於5G環境建置所帶來的測試業務，過往受智慧型手機淡旺季波動的狀況可望趨緩，獲利有望大幅提升；聯發科(2454)三大產品線比重趨向平衡，且ASP及毛利率均有所改善，對本業的獲利能力將有明顯助益，5G相關晶片開發進度符合預期，預期2020年可望順利轉換至5G，並受惠於後續的換機需求與中國廠商去美化策略而提高市佔率。

(時報資訊)