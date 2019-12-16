「2019 BE HEROES國際足球高中邀請賽」今天在輔大足球場畫下句點，經過四天激烈競爭，冠軍一如陳柏良期待，由北門高中擊敗花蓮高中，將冠軍盃留在台灣！而今年舉辦的公益PK賽，共募了21萬全數捐入陳柏良公益信託基金，該項信託業務由開發金(2883)旗下凱基銀管理。

「BE HEROES國際足球高中邀請賽」從第一年的四隊，到今年的七隊，隊數的增加，象徵著主辦單位展逸國際企業對賽事的用心與重視，經過董事長張憲銘、凱基銀行董事長魏寶生與陳柏良的努力與共識，期待這場賽事能成為全台灣最具指標性的國際高中賽事，更希望有更多台灣足球小將能透過比賽接觸更多不同球風的國外球隊！

凱基銀行董事長魏寶生表示，今年舉辦的公益PK賽，將所得款項挹注到陳柏良公益信託中，就是拋磚引玉，希望更多愛足球，希望台灣足球更好的人們，不管是企業家，或是熱心人士，都能一起為台灣足球加油！感謝球迷這幾天的關注，希望比賽越辦越好，也希望大家都能一起進場，為台灣足球加油。

今年「BE HEROES國際足球高中邀請賽」最後一日賽程，冠軍戰北門高中技壓花蓮高中，以2比1收下冠軍，花中屈居第二。三、四名之爭，宜蘭高中以0比1不敵日本開志國際高校，日本開志國際高校排名第三，宜蘭高中第四名。香港九龍城學生隊擊敗土耳其雷漢勒市府足球隊以2比1收下本次賽會第五名，土耳其雷漢勒市府足球隊則是第六名。

今年還邀請足球名人、各界知名企業家進行表演賽及12碼球PK戰；以陳柏良、溫智豪領軍的白隊終場以5比2擊敗紅隊，並以一球之差贏得12碼球PK戰。12碼球PK戰勝隊將一人捐贈一萬、敗隊一人捐贈兩萬，共21萬全數捐入陳柏良公益信託基金，持續推廣足球活動。

(時報資訊)