為了刺激生育率，雲林縣府和台大醫院雲林分院共同推出「助你好孕」計畫，不孕夫妻每年提供2萬元人工生殖補助，每年限額50對，凡設籍6個月以上女性，或先生設籍6月以上的新住民都可申請，明年元月上路。

雲林縣長張麗善表示，現代女性考量學業、職涯及升遷機會等，每每將婚育計畫延後，但當想生時又難以受孕，許多人求助醫療，花費鉅額，縣議會及縣府體貼人工生殖費用高，因而補助每對不孕夫妻每年2萬元，希望「助好孕」。

台大雲林分院院長黃瑞仁指出，為了幫助縣民「好孕」，該院提供和台北總院一樣的生殖醫學軟硬體設備，有最強的醫師團隊生殖中心主任徐明洸、名醫潘松波，且在雲林縣內已經成功產下好幾個試管寶寶。

縣府袐書長張志銘表示，為了鼓勵大家，將進一步和縣衛生局商討將設籍半年的申請資格，放寬到2或1個月，也會積極籌措經費因應，感謝台大雲林分院提出95折優惠價。

由於中央衛福部現行也有針對中低收入戶不孕夫妻補助10萬元人工生殖費用，縣衛生局長曾春美說，會再深入討論可否重覆補助。

意者可沿台大醫院雲林分院人工生殖中心電話：5323911＃5349林小姐。

(中時 )