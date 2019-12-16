今年雙11整體市場熱度再創歷史新高峰，網購買氣也延續至雙12大檔，帶動銷售業績再攀高點。創業家兄弟(8477)旗下生活市集繼雙11業績寫下歷史新高紀錄後，雙12策略持續主打AI科技力結合銷售大數據的智慧選品，精準掌握年終尾牙季、年貨採買、除舊佈新等季節性與節慶大量採購需求，挹注雙12再次繳出漂亮成績單，12/12當日交易額較平日暴增5.8倍，轉換率更較平常提高1.1倍，帶動雙12當天訂單數比平日飆升超過5倍，而自雙12檔期開跑以來，整體市場買氣相當火熱，截至12/12的累積檔期交易額亦較平日同期倍增；此外，生活市集也於雙12正檔活動期間推出集集點限時搶購活動－「整點瘋搶寶石雨」，同時大幅提高App限時特賣場次量，除了原本每日12:00的場次，更加碼下午至晚間等5大時段開放快搶，帶動站上多波高流量湧入，當日不重覆造訪人次一舉衝上雙11當天的85%，整個檔期的瀏覽量更高達近千萬，為12月及整體Q4營運表現注入成長動能！

「Airpods第二代」繼雙11再稱霸銷售冠軍 年菜預購商機挹注買氣狂飆9倍生活市集統計今年雙12大檔銷售數據指出，站內熱銷品類前3名依序為「3C家電」、「民生快消品」、「美食」，觀察發現，許多民眾傾向在檔期大促採買單價較高的3C家電用品，以獲得更大幅的折扣，熱銷榜前10名即囊括了6席，包含話題夯品「科帥觸控健康氣炸鍋5.5L」、「新版Switch+遊戲任選」、「小米手環4標準版」等皆強勢攻榜，其中由「Apple AirPods第二代」繼雙11檔期後再度連霸銷售冠軍，又以搭配有線充電款的組合最熱門，整個雙12檔期業績突破850萬元。此外，生活市集也觀察表示，長期位居網購熱銷霸主的衛生紙也在雙12買氣挹注下再寫銷售佳績，12月迄今銷量已較去年同期成長超過50%，人氣品項包含生活市集自有品牌衛生紙，單週銷量與前週相比就顯著飆升超過1.3倍，一舉躍升雙12民生快消品熱銷王，顯見不少消費者紛紛瞄準網購促銷檔期一次購足大量民生用品。

另外，今年農曆新年較往年來得早，相關年節商品買氣也自雙12購物節提前升溫，生活市集觀察指出，年菜相關商品12月迄今業績已較上月同期暴增9倍，包含人氣最高的「海霸王＋饗城得獎年菜組」，由5道過年經典料理組成，雙12整體檔期業績飆升近10倍；另外，相當適合當作伴手禮的「享溫馨養生純滴雞精禮盒」，檔期內整體銷售亦大幅成長超過70%，躍升雙12檔期熱銷Top15，買氣後勢看漲。

App限時特賣挹注高流量攀升 消費者最愛搶限量高單3C 此外，生活市集綜觀12/12限時特賣表現指出，最吸引消費者進站搶購的仍以高單價的3C商品為最大宗，例如晚間22:00開搶的「Apple iPhone 11 64GB」就挹注全站流量衝上當日每小時紀錄的最高峰，其次則為中午12:00的「Switch健身環大冒險」，挹注當日行動端整體業績為網頁版的3.6倍。

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