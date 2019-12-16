誰說腳底按摩只能靠師父的手技？「中華足部反射區建康法協會」、「中華民國腳底按摩職業工會聯合會」日前舉辦一場腳底按摩產業E化暨創新技術2.0發表會，希望能跳脫傳統的純手工腳底按摩型態，打造一個結合品牌形象、科技設計的健康足療產業。

中華民國腳底按摩職業工會聯合會理事會理事長闕志安表示，目前全台灣有好一千多家腳底按摩，從業人員超過上萬人，但是面對市場的變化跟挑戰，腳底按摩協會最近就跟仁德醫護專校調理保健技術科合作，推出雷射足療機，讓腳底按摩進入科技E化的時代。

他並且希望未來還要配合勞動部勞動力發展署，開辦技術士職類檢定，開創足療產業的新時代，而在這場發表會上，藝人秦楊也親自現身說法，說明腳底按摩對於健康的幫助。

而仁德醫護專校調理保健技術科主任吳東昇表示，腳底按摩進入科技E化的時代之後，不僅可以消除民眾的疼痛感，讓足療變得更輕鬆更健康，也節省了部分人工成本。

(中時 )