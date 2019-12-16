綽號「凱蒂貓」何姓男子（中）涉嫌在北部地區販賣海洛因磚及安非他命毒品，被警方破獲後移送法辦，擴大追查幕後集團共犯。（翻攝照片／盧金足台中傳真）

運毒車手南北趴趴跑，警方即時攔截破獲毒窟！（盧金足攝）

涉運毒的何姓嫌犯從東南亞等地區走私來台灣的毒品，經加工葡萄糖粉壓模，一塊海洛英磚7、80萬元進價，經添加其他原料後，一塊海洛英磚賣上百萬元獲取暴利。（盧金足攝）

刑事警察局中部打擊犯罪中心8月間接獲情資指稱，綽號「凱蒂貓」何姓男子涉嫌在北部地區販賣海洛因磚及安非他命毒品，常從台北開車到南部，再自南部搭高鐵北上，為防止被警方查獲毒品，特製床頭側櫃，藏匿在底層密艙內，重量特別沉重，引起專案小組起疑，經拆卸夾板後，查獲市價高達2000萬毒品，警方即時切斷北部地區毒品供應鏈，持續向上溯源，擴大追查幕後集團共犯。全案於調查後，依違反毒品危害防制條例罪嫌解送桃園地檢署偵辦，何嫌因涉嫌重大經法官裁定羈押禁見。

刑事警察局與桃園地檢署、刑事警察局偵查第六大隊(第四隊)、台中市府警察局和平分局、第六分局、基隆市府警察局刑警大隊、桃園市政府警察局刑警大隊、保三總隊第一大隊基隆偵查分隊、新北市政府警察局瑞芳分局等單位偵辦警方即時攔截破獲毒窟。

刑事警察局偵查第六大隊（第四隊）隊長許忠彥表示，55歲何姓嫌犯行事小心，常先從台北開車到南部，再從南部搭高鐵到台北，南北趴趴走，他疑為大中盤的毒販，到台北後與小盤毒販在車上交貨，隱密性高，交貨完搭高鐵回南部，再自行開車回台北，從八月開始偵辦後，近四個月時間搜證

，至於是否有無在高 鐵上販賣毒品，還要進一步偵查。

警方指出，何嫌從東南亞等地區走私來台灣的毒品，還會經他加上葡萄糖粉「加工」，自行壓模，一塊海洛英磚7、80萬元進價，經添加其他原料後，一塊海洛英磚可以賣上百萬元，獲取不法暴利，有的還分裝成小包裝的粉末銷售，目前市價1公克約3、4000元，造成毒害問題。

許忠彥指出，何嫌在新北市土城被警方攔下，持檢察官核發的拘票，到他位在新北市瑞芳租屋處查到大量毒品，難逃法眼的是，何嫌特製一個深度極深的床頭櫃，乍看像是床頭櫃，外觀很漂亮，但因重量重的離譜，警方從房間床頭櫃夾層內查獲第一級毒品海洛因磚及第二級毒品安非他命等大量毒品。

警方調查，何嫌販賣毒品與購買者都用通訊軟體連絡，他擔們中大盤商交給底下的小盤商，此次查獲的海洛因、安非他命數量巨大，初估市價高達2000萬元，一旦流入市面恐將危害國人健康，所幸在專案小組努力下，將該批毒品攔截於租屋處。

警方當場查獲贓證物包括雙獅地球牌一級毒品海洛因磚14塊（重量5447公克）、二級毒品安非他命（重量906公克）、壓模工具、電子磅秤、分裝袋、手機等贓證物。

許忠彥強調，此次查獲的海洛因、安非他命數量巨大，初估市價高達2000萬元，一旦流入市面恐將危害國人健康，在專案小組努力下，將該批毒品攔截於租屋處；未來警方仍秉持「拒毒於境外、截毒於關口、緝毒於內陸」的原則，持續追緝國內毒品集團，積極達成政府反毒策略目標，澈底打擊毒品犯罪。

★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品!

(中時 )