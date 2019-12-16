國民黨台南後壁黨部遭人放置炸彈，涉案的吳富鋐在高雄落網，並稱是因為不滿政局、藍綠惡鬥才犯案，國民黨南市立委候選人蔡育輝指出，他為此事件深受其害，還遭人影射炸彈案是自導自演，躲在網路背後造謠抹黑，這種行為該被譴責，若能當選立委，將修法周延網路霸凌規範、遏止網路犯罪歪風。

蔡育輝表示，後壁黨部遭放置殺傷力驚人的「撒旦之母」炸彈，他第一時間就譴責暴力，也呼籲競選團隊人員及附近居民要注意人身安全，卻有人影射是「詐彈」，更質疑是否為激進韓粉所為，還在臉書等網路社群「提醒」可能是熱情支持者脫序行為，底下還有網友附和，不脫「自導自演啦」、「會不會是吳敦義及吳思懷的支持者所為或是選情急了，自導自演呢？」等說法。

蔡育輝說，有很多留言看起來無疑是在帶風向，而且網路抹黑的速度非常快速，所幸台南警方很快就破案，並證實歹徒所放置的並非「詐彈」，而是有極大殺傷力的「撒旦之母」，但是流言一出或許就會造成民眾誤解，影響深遠。

蔡育輝認為這種躲在網路的背後毫無顧忌的胡言亂語，造謠抹黑，惡意的傷害他人的「網路歹徒」，應該繩之以法，他也強調，面對網路犯罪手法日新月異，破壞社會安定甚鉅，未來若當選立委，會提案修訂更周延的法令遏止網路犯罪的蔓延。

(中時 )