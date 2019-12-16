反修例風波持續半年仍未完全平息，香港特首林鄭月娥今日（16日）在北京向領導人述職，匯報香港社會最新情況，今早獲大陸國務院總理李克強接見。李克強表示，香港經濟明顯下滑，面對前未所有的嚴竣和複雜的局面，林鄭月娥帶領特區政府全力維護社會穩定，迎難而上，中央對此充分肯定。

據港媒報導，李克強早上在人民大會堂接見林鄭月娥，主管大陸港澳事務的國務院副總理韓正、港澳辦主任張曉明、中聯辦主任王志民亦在場。李克強發言時表示，修例風波延續至今，對整個社會的損害方面可說是多方面，他指中央將一如既往堅定不移貫徹「一國兩制」方針、一如既定堅定支持林鄭月娥和特區政府依法施政，並堅定不移維護長期繁榮穩定。

李克強指出，當前香港經濟已經出現明顯下滑，多個行業遭重創，面對前未所有的嚴竣和複雜的局面，「你帶領特區政府堅定全力維護社會穩定，也出台了一系列『保企業、穩就業』的舉措，這些都可以說是迎難而上，中央政府對你和特區政府所作出的努力，是充分肯定的」。李克強說，香港未走出困境，特別要繼續努力依法止暴制亂、回復社會移序，並加緊研究一系列社會經濟的深層次矛盾。

林鄭月娥感謝李克強對最近香港情況的關心和局勢研判，她指香港在政治、經濟、社會出現嚴竣局面，其中本港經濟上半年已明顯下降，當時主要受外圍因素影響，包括中美貿易磨擦，上半年經濟增長只有0.5個百分點，至第三季開始因內部社會動盪，經濟出現下跌情況。

(中時 )