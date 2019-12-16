內政部政務次長陳宗彥日前身著蔡營戰袍，在蔡英文總統桃園市北區競選總部，介紹總統立委大選與投票注意事項時，呼籲新住民票投給小黨是浪費選票，要集中政黨票投給民進黨，引發外界嚴厲批判違反行政中立。國民黨立法院團今(16)日批評，陳宗彥違反行政中立，應該下台。

立法院國民黨團總召曾銘宗指出，根據《行政中立法》第4條：「公務人員應依法公正執行職務，不得對任何團體或個人予以差別待遇。」同法第10條：「公務人員對於公職人員之選舉、罷免或公民投票，不得利用職務上之權力、機會或方法，要求他人不行使投票權或為一定之行使。」陳宗彥12月14日下午在桃園活動的公開發言，明顯違反《行政中立法》相關規定。

曾銘宗質疑，以陳宗彥的心態，國人怎麼能夠相信內政部會同中選會在這次大選中，會扮演好獨立、公正的角色？蔡政府官員小動作不斷，越到選舉後期，是否還會耍出「賤招」，做出相關違反行政中立的「演出」？曾銘宗痛斥陳宗彥的言行舉止，已對公務員違反《行政中立法》做出最壞的示範，國民黨團要求陳宗彥立刻下台負責。

藍委賴士葆表示，陳宗彥是內政部政務次長，主管業務就是選舉相關工作，竟然在公開場合要求新住民選民，「政黨票不要投小黨，通通投給民進黨，這樣才不會浪費選票」，這不僅違反《行政中立法》，還違反《選罷法》第104條，陳宗彥難道不用下台，為自己的言行負責嗎？

賴士葆批評，行政院現在也變成第2個蔡英文競選總部，所有部會介入這場大選，赤裸裸地在全國各地，利用行政資源輔選，吃相難看，也從不遮掩；同時也利用國會多數，要通過甚麼法案，就運用多數暴力強行通過，視民主為無物。他強烈抨擊，一個主管選政工作的次長，膽敢在公開場合肆無忌憚地干預選舉，這就是蔡政府三年多來的鴨霸與蠻橫。

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