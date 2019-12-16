第14屆歐亞外長會議周日至周一（15日至16日）在西班牙馬德里舉行。歐盟新任外交和安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）周日與大陸外長王毅舉行雙邊會談，會後共同發表聲明。博雷利提到新疆及香港問題；王毅則強調反對歐盟干涉大陸內政。

據報導，博雷利與王毅會面後表示，歐盟與大陸貿易龐大，未來將繼續加強各領域合作，並預告將在明年於德國召開歐中特別峰會，屆時歐盟所有成員國將出席。博雷利表示，歐中在部分事務的意見並不一致，例如新疆及香港問題，認為在推進夥伴關係的同時，亦要考慮到人權議題。

王毅隨後則表示，大陸與歐盟是世界兩大力量、兩大市場及兩大文明，雙方在看待這個世界有相似看法，均支持多邊主義、多邊貿易及維護聯合國權威及國際法規則等。又指彼此共識遠大於分歧，合作遠大於競爭，是夥伴而不是對手。他指出，雙方歷史文化背景、社會制度模式不同，存在分歧很正常，但調大陸主張互不干涉內政，包括新疆等問題。

(中時 )