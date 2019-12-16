科技部自107年開始推動生醫創新聚落整合推動計劃，積極引進國際級的產業進駐，今日與國際級生醫加速器SmartLabs正式成立籌備處，進駐新竹生醫園區，明年2月正式啟動SmartLabs海外第一個營運據點。科技部指出，引進SmartLabs將為台灣生技注入人才、技術及資金，並為台灣與國際網路接軌，帶動生醫創新產業。

科技部部長陳良基表示，將與SmartLabs一起篩選台灣具潛力的生技新創團隊，由SmartLabs以國際行銷與通路、專利與法規佈局、募資與財務規劃等三大方向，依新創團隊實際需求，提供在地及客製化，並輔以雲端平台無時差的專業輔導。優秀團隊並能獲補助赴美國SmartLabs波士頓總部進行3個月的訓練，提升競爭實力，也能透過SmartLabs國際網路協助國際資金的導入，將台灣創新團隊推上世界舞台。

SmartLabs來自美國新創事業聚集的波士頓，成立於2015年，選擇台灣作為公司海外的第一個據點，也是進軍亞洲的第一站，藉以連結亞洲的新創生態圈，拓展事業圖。SmartLabs曾培育出世界知名的基因編輯公司包括:Editas Medicine(EDIT)及CRISPR Therapeutics(CRSP)等。

SMARTLABS主要領域目前聚焦新藥及免疫治療，未來將拓展到醫材與再生醫學，目前已成功協助7家生醫領域公司IPO，總募資已超過70億美元，並協助新創公司接獲國際大廠訂單(ex:拜耳、羅氏)，而世界Gene editing前2大公司：CRISPR Therapeutics、Editas Medicine皆由SmartLabs孵育。

(時報資訊)