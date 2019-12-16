群創(3481)指出，惠科金渝光電大尺寸面板再次侵犯群創專利，並已經在12月10日向瀋陽中級人民法院就惠科新增侵權產品，再提三件專利侵權訴訟。群創董事長洪進揚嚴厲譴責惠科屢次罔顧知識產權，要求法院核發禁制令，禁止惠科生產及銷售侵權的電視面板，並尋求實質性損害賠償。

群創在2018年2月12日向廣州知識產權法院和寧波市中級人民法院遞狀起訴惠科，期間惠科以其專利反濫訴群創專利侵權，該濫訴案件因惠科專利全數被認定無效，而於今年6月被裁定駁回。群創指出，訴訟20個月期間，惠科絲毫無溝通誠意以解決產品侵權問題，仍持續生產侵權產品牟利。

洪進揚表示，群創在多國獲得數千項專利，涵蓋多面向高端技術、高品質專利布局，呼籲企業應該在尊重知識產權前提下公開公平競爭。此次向瀋陽中級人民法院再提訴惠科侵權產品，與先前訴訟案中的產品皆不同，證明惠科不僅持續生產侵權產品，對於新開發面板，亦不改正其侵權行為。合理懷疑惠科仍持續剽竊群創明星商品，群創將對這樣的行為持續蒐證，採取一切必要的法律行動。

群創舉例，惠科罔顧知識產權不只一家受害，深圳華星光電亦於今年4月26日在深圳中院針對惠科提起專利侵權訴訟，涉案產品含括惠科23.6吋、32吋、43吋以及50吋液晶面板，基本覆蓋了惠科所有量產並銷售的主流液晶面板尺寸；深圳中院於11月中旬發布訴中禁令，要求惠科立刻停止生產侵權產品，顯示惠科罔顧知識產權行為，已經到了無法漠視的程度。群創已準備好在法庭上迎戰，捍衛群創技術專利、研發心血與公司聲譽，要求惠科即刻停止侵權行為，全面停止生產侵權產品。

(時報資訊)