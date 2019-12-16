白冰冰、陽帆今天上午與多位許久不見的藝人現身新北市府，預告元旦舉行的新北歌廳秀活動。（譚宇哲攝）

白冰冰特地換上一身大紅色主持服，與陽帆一同邀請民眾免費觀賞新北歌廳秀。（譚宇哲攝）

迎接2020第一天，新北市府除將在市民廣場舉辦元旦升旗典禮，更特別邀請資深歌星白冰冰、陽帆、沈文程、張秀卿、葉啟田歌廳秀五虎將及多位台語唱將，晚間6點半到9點將歌廳秀場搬到市民廣場，讓民眾免費重溫30多年前歌廳秀巨星風采。

白冰冰、陽帆今天上午與多位許久不見的藝人現身新北市府，預告元旦活動，白冰冰特地換上一身大紅色主持服，在音樂、舞群襯托下，宛如走進歌廳秀場。

白冰冰表示，30年前的歌廳秀是許多人的共同回憶，當年一張門票要價2000元，以現在的幣值來算等於要2萬元，仍然一票難求，而此次的2020新北歌廳秀不僅免費，有歌唱、才藝模仿等，不只年輕人要跨年，闔家育樂更是重要，歡迎「樓頂揪樓腳、阿爸揪阿媽」一起參加。

藝人楊哲現場模仿資深歌手李炳輝。（譚宇哲攝）

陽帆也笑說，早期歌廳秀是18歲以下不能進入，這次開放全家大小來觀看，所以不會再說是「葷素不忌」，「葷的在後台吃飯講」；他也預告，當天可能會重現當年自己扮裝的「陽婆婆」登場。

新北市觀旅局表示，歌廳秀節目內容精采絕倫，除了歌廳秀五虎將白冰冰、陽帆、沈文程、張秀卿、葉啟田，還有喬幼、蔡義德、談詩玲、吳欣達、司馬玉嬌、曾治豪、台一線、李雅婷、模仿達人楊哲、阿標、方順吉、蔡宜汝等輪番演出，歡迎闔家一起觀賞。

(中時 )