震驚社會的3歲女童小燈泡命案，歷審均將凶手王景玉判處無期徒刑，但遭最高法院撤銷發回，高院更一審今進行請沈勝昂教授到庭進行鑑定詰問，沈表示，王的妄想症已出現穩定狀況，但若無人監控服藥，恐再有自稱皇帝的失控狀況出現。

被時代力量提名不分區立委、小燈泡的媽媽王婉諭未出庭，委由律師到庭，本案下周進行言詞辯論。

2016年3月28日，王景玉在北市內湖當街狂砍小燈泡23刀致死，一審將他判處無期徒刑。去年小燈泡爸爸到高院出庭時表示，期盼王男遭判死，但高院認定王男殺人受思覺失調症影響，減刑後判處無期徒刑，上訴最高法院，遭撤銷發回。

高院更一審委由中央警察大學犯罪防治學系教授沈勝昂進行鑑定，調查王男有無教化可能及再社會化可能，今由沈勝昂到法庭由檢辯雙方進行鑑定證人詰問程序。

沈勝昂說，今年7月至10月間，進入看守所與王男會談5次，進行8種心理測驗，判斷王男有思覺失調症，妄想病症穩定出現；他因在所內有人監控及定期服藥，妄想狀況有明顯改善，但若出獄回家，沒人監控服藥之下，出現失控情形可以預期。

詰問過程中，因王的律師黃致豪屢拿沈的回答再次詰問，檢方當庭提出異議，但檢察官還在發言就被黃致豪打斷，檢方也馬上抗議，請律師尊重檢察官的發言及訴訟程序。庭末，審判長諭知下周再開庭。

(中時 )