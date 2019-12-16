彰銀在明年董事全面改選，必須多增設一席自然人專業董事問題，在今日財委會上受到高度矚目，儘管金管會主委顧立雄當場提出「新解套」方案，以彰銀多增加一席獨立董事來解決問題，但據泛公股陣營內部評估，顧立雄所提出的增加獨董方式，恐將新釀成5大問題。

這五大問題包括：1、倘若改選結果，是4席獨董並未全部當選，而是僅2、3席當選，結果依然「無解」；2、倘若真的提名4席獨董，剩下5席一般法人董事，倘若財部僅拿下2席，即使4席獨董全部都由財部提名的人選當選，在現狀法規、法理上均以「法人董事」來認定是否掌握過半席次及經營權之下，公股一樣形同「喪失」過半席次和彰銀經營權。

3、顧立雄認為，酬勞問題，財政部可「事先」向被提名的獨董人選講清楚，讓酬勞「比照」法人董事，回歸國庫署；然而公股人士私下指出，這種作法，等於全部公股提名的獨董都得「比照」辦理，繳回國庫。有相關人士直言，顧主委的說法，其實與實務經驗是背離的，因為彰銀由於財政部、台新金兩大股東多年的經營權問題之爭，而且又有法律訴訟的問題，所以，代表公股的獨立董事讓財政部幾乎是「求爺爺告奶奶」得在外面四處奔走、拜託才願意出任，而且公股這裡因為是公股機關，原本能給的獨董酬勞，就遠不如外面民營金控集團或銀行的行情，而且亦不能從其他的方式來補貼，現在連微薄的獨董酬勞都不能拿，就有泛公股金融圈人士私下感嘆：「這樣的話，誰願意來？」

4、立法院在92年度的決議，就已要求財政部的投票：「必須投給自家的法人代表。」這點，民進黨籍立委江永昌昨日在財委會上最後一個「壓軸」質詢此一問題時，有打到上述二個重點，但對此顧立雄則回應：「難道只能投法人代表，而不能投『公股所推派的其他人選』嗎？」但很遺憾的，92年度的立院決議，就是白紙黑字的公文，財部必須照辦，而非財部能自行決定「如何解讀」。

5、倘若彰銀的獨立董事增至4席，屆時恐將因為審計委員會增為4席，產生「雙數席次無法產生過半表決結果」的窘境。

民進黨籍立委江永昌在今日會場上也直指：「倘若4席獨董未足額當選，那麼該如何解決？」對此，顧立雄回應，依照現行規定，倘若未有4席，而是只有3席或更少席次當選的話，則在最近一次的股東會，就要進行補選，倘若依照顧立雄的說法，恐怕，若增加獨董席次的提名，不足以解決問題，那麼，在最極端的情況之下，恐怕彰銀在6月份剛開完股東常會全面改選，緊接著，又得因為「獨董當選席次不足」的問題，得在最快2個月完成公告等程序之後，再「追加」一次臨時股東會來補選缺額的獨董席次。

對於這些可能的問題，依照目前金管會的強勢作風來看，財政部恐怕也只得照辦，財長蘇建榮當場也說，財政部會盡量向提名的人溝通（包括獨董酬勞繳庫）等問題。這也是財部的無奈之處。

顧立雄在答詢時，一直強調，既然已有「通案」的規定，應等到特殊狀況發生時，再用「特殊的」解釋等方法來處理，不過對此，江永昌最後問了一個值得深思的問題，一方面「情況可能大翻轉」，此外：「你到時候不見得是金管會主委了，屆時你還能用『特殊』函令的方式來解決嗎？」金管會雖然以法論法，但誠如顧立雄自己也承認，彰銀的情況，的確不像一般公司派能完全主導席次安排的情況，既然如此，那麼比起事先全用通案來處理，恐怕金管會得思考更多應對之法。

(工商 )