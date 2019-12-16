凱基證券輔導美時化學製藥（1795）16日轉上市掛牌，是證交所2018年3月修法頒布多元上市方案以來，首家成功掛牌案例。凱基證券表示，在輔導過程中，評估美時具明確創新營運模式，選題及整合研究開發能力佳，營收表現出色，市值已突破百億元，皆符合證交所多元上市條件。

證交所為擴大國內資本市場規模，扮演企業籌資和投資平台角色，於2018年3月修法頒布多元上市方案。多元上市係指開放營業模式具發展性、且達到一定規模，但是獲利情況未達上市條件者，可透過多元上市管道進入資本市場。

在申請條件方面，以公司市值達50億元以上者為例，包括設立滿3年、申請時實收資本額達6億元以上、最近1個會計年度營業收入大於50億元且較前一年度佳、最近1個會計年度營業活動現金流量為正數、最近期及最近1個會計年度淨值占實收資本額2／3以上等。

凱基證券表示，向來致力於開發利基型與特色多元產業，在輔導美時的過程中，評估美時具備明確的創新營運模式，選題能力佳，且具高整合研究開發能力，營收表現出色，營運管理及生產力具高績效，市值已突破百億元，皆符合證交所多元上市條件。

截至今年11月底，凱基證券已成功主辦承銷案件27件，持續穩居台灣資本市場第一名，其中不乏知名大型籌資案件，包含主辦大聯大100億元特別股及奇力新20億元可轉債的發行。在初次上市櫃方面，成功輔導利基型特色公司，如鈺太、雍智及惠特等進入資本市場，凱基證券於投資銀行業務的表現獲業界肯定。

凱基證券表示，將擴大各項資本市場業務的市場佔有率，透過金控旗下跨子公司間之業務資源整合，深入兩岸企業佈局，為全球華人與台商客戶提供完整、優質的投資銀行服務。凱基證券擁臺灣經驗豐富的投資銀行團隊，藉多年承銷輔導經驗，配合主管機關對新政策的大力推動，持續挖掘市場最優質企業進入資本市場。

(工商 )