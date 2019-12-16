聯發科（2454）今年營運大幅成長，加上近期推出5G SoC產品，將全力搶2020年5G商機，增加營運成長動能，吸引近2個月來，三大法人買超逾1.75萬張，股價也一步攻堅，今（16）日股價站上440元，為2015年3月底來，近57個月來新高，市值也突破7,000億元大關。

聯發科近日有一連串利多消息，吸引三大法人買盤齊進駐，據統計，自10月17日至12月13日止，三大法人共計買超1.75萬張，股價於10月16日盤中最低觸及359元，隨後一路攻堅，今日盤中最高來到443元，市值也來到7,042億元，均為約近57個月來新高。

日前聯發科執行長蔡力行表示，今（2019）年全球半導體產業受到整體大環境影響而較辛苦，但台灣半導體產業表現相對突出，預期2020年全球半導體產業將恢復成長軌道，聯發科將會有不錯表現。

明年5G營運正式商轉，投資專家表示，市場預計，2020年5G智慧型手機市場需求將有2～2.5億支，其中，中國大陸需求將可會佔超過一半，未來聯發科將與同業高通、華為等技術並駕齊驅，成為5G時代領導大廠。

(工商 )