素還真COSER表演。(新北市文化局提供／吳亮賢新北傳真)

【群雄齊聚·經典再現-霹靂特展】情境拍照區。(新北市文化局提供／吳亮賢新北傳真)

霹靂布袋戲經典三大男主角素還真、葉小釵、一頁書降臨新北市！「群雄齊聚•經典再現－霹靂特展」即日起至109年2月2日於新莊文化藝術中心藝術廳登場，開幕茶會中更出現真人版的素還真，扮相栩栩如生，另現場也提供民眾多種活動、操偶體驗、趣味集章，歡迎廣大的戲迷們，一同進入氣勢磅礡的霹靂世界。

文化局長蔡佳芬表示，首次邀請霹靂來到新北市展出，新莊是傳統布袋戲的發源地，作為首展地點最適合不過了，今年度新北市文化貢獻獎得主「小西園劇團」許王及去年度的獲獎者「真快樂掌中劇團」江賜美女演師，就是來自新莊的國寶！

蔡佳芬說，藉由霹靂的發展與時俱進，帶起市民朋友們對布袋戲的興趣與重視。霹靂布袋戲是臺灣最知名的影視布袋戲，這幾年藉由與跨國日本合作奇幻武俠偶劇「Thunderbolt Fantasy 東離劍遊紀」，成功在海內外市場打開知名度，去年更是成功挑戰金氏世界紀錄「世界最長的木偶戲電視劇集」，在滿場觀眾的見證下，以2000多集的劇集總長創下紀錄。

大霹靂國際有限公司行銷部經理鍾韻永表示，很榮幸本次來到新北市展出，展覽分為動態與靜態兩大展區，讓大家可以看見臺灣布袋戲的百年風華，也可以認識霹靂影視布袋戲。為讓更多人可以了解布袋戲，以及回饋戲迷朋友們，靜態展區聚焦於霹靂從古至今的經典角色和神兵利器，其中更有首次亮相的霹靂靖玄錄劇集中超高的人氣角色－琴狐、占雲巾及道鋒天扇子，民眾能近距離欣賞平時難得一見的霹靂英雄群俠和兵器名鑑，觀賞霹靂布袋戲在影視布袋戲製作上細膩的手工技藝。

另一展區為互動體驗區，包含實體戲台體驗、情境拍照區、布袋戲發展史、多媒體播放區及Q萌繪圖區等，民眾可拿取道具拍照，彷彿置身於霹靂奇幻武俠世界中，戲臺體驗則可讓大小朋友嘗試操演12吋掌中戲偶，從中體會傳統野臺戲的樂趣！

文化局表示，此次安排霹靂布袋戲與3樓布袋戲文物館「真雲林閣掌中劇團《三袋同堂－偶是一家人戲偶展》」，一起規劃集章活動及設計趣味學習單，集完章即可獲得特製限量小禮，此外，在展期內還特別規劃多場推廣活動，包含操偶教學、手偶製作及首度舉辦的「葉小釵手偶工作坊」，讓民眾每個週末假日都有不同的驚喜體驗。

「群雄齊聚•經典再現－霹靂特展」即日起至109年2月2日於新莊文化藝術中心藝術廳展出，期間週末假日多場推廣活動，名額有限，額滿為止。

(中時 )