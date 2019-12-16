以「前青春偶像團體成員」身分成功轉戰AV圈的三上悠亞，憑藉可愛臉龐與F級火辣身材征服全亞洲，一戰成名成為「最強暗黑天后」，甚至逆襲演藝圈，開拓事業版圖，而她雖然工作滿檔，但從沒忘記粉絲，經常抽空在社群分享美照，藉此跟粉絲互動，近日女神在推特分享了小短片，用全新方式穿運動服，沒想到不慎手滑，渾圓車頭燈與神祕三角洲幾乎失守，引發網友暴動！

三上悠亞私房片又來了！前天(12/14)她在推特上傳了小短片，看起來像是拍片空檔拍攝，影片中的她一臉天真，但底下卻極致誘惑，只見三上悠亞看似穿著普通的紅色運動外套搭配日本女高中生緊身三角短褲，然外套拉鍊卻沒拉上，僅雙手懷抱，露出渾圓美乳與深邃事業線，此前也穿這套服裝拍下一系列辣照。

照片中可見三上悠亞綁著可愛馬尾，敞開的外套內啥都沒穿，僅靠雙手或布料邊緣遮住三點，遊走尺度邊緣近乎走光，甚至不忘翻身趴下露美尻，一口氣將美好身材大放送，讓粉絲大喊賺到，直讚三上悠亞是性感學生妹，也認證這套穿搭是「最強運動服」。

部活のマネージャー

やらせてもらってます📣❤︎ pic.twitter.com/SlcJDdakHc — 三上悠亜 (@yua_mikami) 2019年12月14日

(中時電子報)