遠航停飛事件及合庫金逾22億的貸款餘額和會否導致呆帳，成為今日立院財委會一致矚目的焦點，對此，合庫金董事長雷仲達答詢指出，合庫自從上週五採取三大措施，一是直接向台北地方法院申請假扣押，七天之後裁定下來，合庫將可針對借保戶的財產清冊向國稅局查調來確保債權，最後不得已的情況之下，才會進行不動產擔保品的拍賣。

雷仲達也強調，合庫上週五下午，已接觸了遠航副董事長鄭晴文，亦即遠航的財務大總管了解最新的情況，對方也表示希望繼續經營。

雷仲達也表示，合庫在105年7月貸款之後，接著在107年1月及108年5月，都已作了貸後管理後續二大檢驗，在106年遠航所謂的「關係人交易」問題已解決。立委曾銘宗指出，安泰銀行當時以8％向遠航要求利息，接下來以3.5％的年率轉貸給合庫，並從21億元增至24.5億元。

對此雷仲達答詢時表示，轉貸給合庫之後，的確遠航因此省息1.1億元，但合庫對擔保品仍有嚴謹的逐筆估價，例如淡水小坪頂房地產的估價，合庫則鑑定每坪僅19.7萬元，而合庫也是在104年10月，遠航由法院裁定完成重整之後才貸放給遠航。

雷仲達指出，在淡水小坪頂的不動產，大約佔整個遠航對合庫所提供的擔保品部位約6成多。另外據合庫內部指出，台北市區內不動產在3年前的估值大約為9億元，雷仲達也說明，當初遠航對於不動產擔保品的估值是估50億，但合庫並不接受這個結果，而是另請估價師重估，重估結果大約合計台北市、高雄市、台中市等不動產的總市值為29億多，合庫則借出24.5億元，先前遠航的還本付息狀況一切正常。

(工商 )