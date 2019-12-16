日本與南韓政府今天針對日本強化對南韓出口管制，在日本東京的經濟產業省舉行貿易管理當局的局長級政策對話，距兩國上次在2016年6月舉行政策對話以來，已相隔約3年半。

日本產經新聞報導，日本方面由經產省貿易管理部長飯田陽一等人出席，南韓方面則派出產業通商資源部貿易政策官李浩鉉等人與會。這場政策對話預計將持續到今天傍晚。

南韓方面預料將在會中要求日本撤除強化出口管制措施；日本方面堅持原先態度，認為連串強化出口管制措施是重新審視國內有關安全保障上貿易管理措施。

日本經濟產業大臣(木尾)山弘志談到政策對話時說，修正強化出口管制成為議題「不在考量範圍」。日本方面認為，只要無法確認南韓在貿易管理上的制度與審查體制有所改善，就不會修改目前對南韓的出口管制措施。

日本政府7月嚴格管制3項關鍵半導體原料出口南韓，改為業者需要個別申請出口許可，之後又進一步在8月將南韓排除在適用貿易優惠的「白色名單」國家外。

雙方關係持續惡化，南韓不甘示弱，先宣布把日本也從適用貿易優惠名單中移除，後來又決定終止日韓軍事情報機密保護協定（GSOMIA），作為反制措施。

不過，南韓政府後來決定暫不終止GSOMIA，也暫停向世界貿易組織（WTO）提訴的手續，並決定與日本展開貿易當局間政策對話。

(中央社)