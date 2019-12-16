聯發科(2454)執行長今(16)日針對「台灣半導體產業在世界科技鏈中的策略地位」發表演說，蔡力行表示，從宏觀角度來看，世界經濟在2002年會是分野，藉由無線通信將對於世界有巨大影響與改變，包括美國、大陸、台灣等經濟體也明顯受到鼓舞。

蔡力行表示，台灣在世界科技位居策略地位，IC設計產業對台灣經濟有著顯著貢獻，未來發展主軸為5G、AI，透過投資台灣就可以放眼世界，他進一步說到，科技產業中最重要的就是無線通訊和運算平台兩大重點，先說無線通訊，無線通訊方在2000年以後產值快速成長，產量成長速度比運算平台成長速度還快，手機一年銷售量15億支，全球沒有比手機更大量的科技硬體產品。就運算平台來說，一路從60~70年代的大型主機到現在的雲端運算，據以巨大的運算能力，惟不論是無線通訊和運算平台，對於半導體來說，IC設計產業都扮演重要得地位，台灣半導體產業從70年代中期到現在，持續的建立與成長，對於整個產業與經濟有巨大影響，包括工研院，新竹科學園區、台積電(2330)、聯發科等的努力，讓台灣有好的發展。

面對2020年，蔡力行表示，從宏觀角度來看，世界經濟在2002年會是分野，最重要是互聯網開始，藉由無線通信將對於世界有巨大影響與改變，由GDP角度來看，成長斜率增加2.5倍，但半導體產業、互聯網無線通訊產業的成長更大，也跟全球成長持續呈現正相關，由成長過程中看到，包括美國、大陸、台灣等經濟體也明顯受到鼓舞。

(時報資訊)