中美雙方達成第一階段經貿協議的聲明，美方將履行分階段取消對中國產品加徵關稅的相關承諾，實現加徵關稅由升到降的轉變。消息面再度刺激富邦VIX(00677U)股價近2個交易日爆量下挫。

上周富邦VIX(00677U)融券大增，融券餘額達20.2萬張，單日成交量也在上周五再放量達15.8萬張。今午盤成交量也來到16.2萬張。午盤富邦VIX股價跌破3元，最低價為2.97元。

富邦VIX(00677U)今午盤的即時估計淨值為2.82元，意味著股價相對淨值有約5.67%的溢價。

富蘭克林坦伯頓美國機會基金經理人葛蘭．包爾認為，2020年美股仍有上漲空間，預期美國經濟有望繼續以每年約2%~3%的速度增長，且持續時間可能超出許多人的預期。上述觀點奠基於兩個主要因素，一、消費者實力；二、企業獲利。多年來美國消費者一直受益於強勁的美國就業成長。過去兩年薪資亦開始出現增長，這進一步挹注消費者支出。就企業獲利方面，跡象顯示目前的企業獲利預期比幾個月前來得樂觀，未來企業獲利可望持續改善，鑒於跨國企業約有四成的獲利來自海外，美國企業有望受惠於全球經濟增長的反彈。

(時報資訊)