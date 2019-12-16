經營85度C的美食-KY（2723）今年營運自低檔緩步回升，因恢復步調低於市場預期，拖累股價一路走跌，上周五小跌0.83％、收於120元，創2010年上市以來新低，並較年初高點240元腰斬。今日股價持平開出後觸底回升，盤中上漲3.75％至124.5元。

法人認為，美食受認列閉店費用、美國新中央工廠啟用費用增加影響，使今年營運復甦動能持續承壓。不過，在中國大陸門市同店營收止跌回升下，第四季以來營收表現穩定，配合美國持續展店、年底前尚有數間門市將陸續開幕，可望陸續挹注營收成長動能。

美食2019年11月自結合併營收18.52億元，較10月19.21億元減少3.55％、較去年同期18.62億元微減0.54％，為今年來次低。累計1～11月合併營收212.02億元，較去年同期220.86億元減少4％，衰退幅度持續收斂、仍創同期次高。

美食表示，11月營收出現「雙降」，主要受新台幣走強壓抑。若以功能性貨幣計算，該月合併營收為人民幣4.26億元，雖月減3.8％、仍年增1.88％，創同期次高。累計1～11月合併營收47.25億元人民幣，年減2.26％，衰退幅度亦持續收斂。

美食指出，在一系列新品及行銷策略持續發揮累加效果下，85度C中國大陸11月同店營收（SSSG）連3月正成長。為吸引新線上消費者，也推出支付寶APP，讓阿里巴巴生態系用戶能即時接收商品及門市訊息、並享受支付寶專屬優惠，可望帶來新銷售動能。

美國市場方面，85度C於加州托倫斯（Torrance）開出當地第2間、全美第64間門市，插旗全美前十大購物中心的Del Amo Fashion Center，台灣美食品牌鼎泰豐亦於同間購物中心開店，加上比鄰沃爾瑪（Walmart）等大賣場，看好當地人潮及亞裔客群消費潛力。

台灣方面，85度C因應氣溫下降，推出4款豆花系列飲品搶攻熱飲商機，同時持續鎖定節慶蛋糕商機，10月起陸續推出Hello Kitty及佩佩豬等肖像蛋糕，11月再推出壓軸強棒Line Friends聖誕造型蛋糕，預計1個半月將全數完銷，衝刺聖誕銷售業績。

(時報資訊)