有媒體報導去年 嬰兒、孕產婦死亡率雙雙飆高，而婦產科醫師認為與高齡孕產婦增多有關。衛福部今天說明指出，為了因應少子化，降低嬰兒死亡率，衛福部計畫「周產期照護網」，盼每縣市至少一家重點醫院提供周產期照護中心，從孕產婦開始就提升照顧品質，減少高危險妊娠讓孩子，「一個都不能少」。

根據衛福部最新統計，去年嬰兒死亡率「每千活產4.2」，孕產婦死亡率是「每10萬活產12.2」，雙雙創下十年新高，其中孕產婦死亡率，更是2001年至今最高，醫界分析，可能和高齡孕產婦增多有關。

衛福部醫事司簡任技正劉越萍表示，近幾年嬰兒死亡率一直維持在4左右，而為因應少子化，改善高危險妊娠，衛福部因此推動「周產期照護網絡」。希望每一縣市都能提供一個24小時處理高危險妊娠的醫院，並讓高危險妊娠的產婦都在醫院裡生產，以減少手術風險。

照護網將包含基層及地區醫院，提供產檢、接生、新生兒照護服務，計畫從醫療資源不充足的地方先開始，在每縣市設置至少一家的重點醫院，提供高危險妊娠照護及新生兒照護和轉送，減少孕婦往返的不方便，並鼓勵子宮內轉診（即未生產前的轉診）。目前計畫正在招標中。

劉越萍也強調，該計畫是針對「願意生的高齡產婦」，讓生育年齡提前仍是改善母嬰死亡率高最好的方式，有待各部會合作共擬對策。

(中時 )