儘管中美貿易戰日前已達成協議，但今日上午財委會上，財長蘇建榮在備詢時仍明確指出不能對後續掉以輕心：「中國經濟因為先前中美貿易戰持續所遭受的衝擊，才是後續必須觀察的重點。」

蘇建榮認為，這次美中貿易戰的協議，雙方所讓步的空間如關稅等，相當有限，反而是一年多來，中美貿易戰的持續，已造成中國內部經濟體質結構的轉變，包括外資對中國的投資趨於保守，且台商的投資設廠相關布局因此撤出，另外，也使中國的經濟、企業債務問題浮上檯面，這些使得中國後續的經濟情勢的變化，已成為最新必須觀察的重點所在。

蘇建榮也引述牛津大學及ＩＭＦ的報告指出，台灣的確在出口、轉單效應上，所所受惠，接下來則希望這個效應，能促進台灣的產業結構轉型，並且讓其跨國供應鏈更趨多樣化，多建立起與美國、歐洲的直接供應鏈關係，以降低風險，這樣才有助於未來台灣的經濟、產業發展。

(工商 )